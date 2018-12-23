工具圖書館 鏟子鎚子串門子

2018年12月23日 01:12 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥報導 ／格拉斯哥報導

海倫退休後獨居，3年前搬到市區一個較小的房子，她想整修一下，但許多工具留在老家，從電腦上蒐尋到愛丁堡工具圖書館，加入會員後，很快借到自己需要的工具，省下大筆費用，同時有年輕會員來幫忙，讓她非常開心。

在英國，每個家庭買電鑽、鏟子等工具費用約110英鎊，一把電鑽一生被使用時間平均僅13分鐘；如果加入工具圖書館，入會費僅20英鎊，可以使用超過1000種工具，而且不必費心維護與挪出安置空間，那麼有必要花錢自己買工具嗎？

海勒威爾（Chris Hellawell）在一個偶然機會裡，得知加拿大多倫多有工具圖書館，出借各種工具給會員，他主動前往參訪，非常認同這是個好點子。回到愛丁堡，他在2015年成立英國第一家工具圖書館。

萊恩（Catherine Lyons）原從事出版工作，退休後投入工具圖書館。她指出，3年多來，愛丁堡工具圖書館累積逾千件工具，有650名會員，目前蘇格蘭共有10個工具圖書館，英國其他地方也陸續推廣中。

隨著工具圖書館的據點增加，社區民眾借用更方便，工具圖書館小站也成為社區民眾交流的場所。 英國由於人工昂貴，民眾經常學習簡易DIY，東西壞了，自己修理。萊恩指出，共享是循環、低碳經濟最高價值的展現，工具圖書館推廣共享的理念，藉此減少廢棄物，減輕對環境的衝擊，此外，透過遍布各地的工具圖書館，可以建立公平融合的社區。

萊恩指出，愛丁堡工具圖書館的目標是讓「借用比購買簡單」，特別推出新的「易分享」方案，希望對偏遠地區會員提供快遞到府服務，讓借用工具比購買來得容易，民眾就不必花錢買工具。

(中國時報)