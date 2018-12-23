預算碰壁 美政府局部關門

2018年12月23日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

川普狂人新政 美墨邊境確定蓋長城

美國總統川普與國會就美墨邊界築牆經費問題僵持不下，導致臨時支出法案在國會卡關。國會參眾兩院21日晚均決定暫時休會，部分聯邦政府機構因為資金無法如期到位，被迫於當地時間22日零時（台灣時間下午1時）起停擺。這是美國政府一年內第三次關門，為40年來首見。

一年內三次 40年首見

川普為此延後赴佛羅里達州過耶誕假期的行程，留在華府搶救支出協議。為了兌現競選承諾，川普堅持將美墨邊界築牆經費50億美元納入臨時支出法案，引發民主黨議員強烈反對。

川普在午夜最後期限前，在推特上傳一則影片為築牆辯護，並把政府在耶誕假期「停擺」怪罪民主黨。他說：「政府將停擺。我們對此無能為力，因為我們需要民主黨把他們的票給我們。」他還說，希望（政府）停擺不會太久。

參議院民主黨領袖舒默敦促川普放棄以威脅關閉政府來推動邊境建牆的策略。他說：「你今天得不到建牆的經費，下星期也不會。等到1月3日民主黨人控制眾議院時你更拿不到撥款。」

拒簽臨時支出法案惹禍

原本聯邦參議院19日表決通過一項臨時撥款法案，確保聯邦政府可正常運作至明年2月8日，但未納入川普要求的建牆經費。表決過後，多數參議員已經離開華盛頓，開始過耶誕節假期。川普卻突然表態拒絕簽署未含築牆經費的臨時支出法案。

眾議院20日隨即倉促通過納入57億美元建牆經費的修正版法案，所有參議員20日晚被緊急召回華府開會。但共和黨在參議院無法取得至少60票的支持，21日參院並未表決。

美國副總統彭斯、川普女婿庫許納等多位白宮官員也於21日下午來到國會山莊，爭取在最後時刻就建牆費用一事與國會達成協議，以免政府關門，但談判破局。參議院計畫於22日中午復會，繼續就邊界築牆問題展開討論。目前只能寄望於白宮和兩黨議員繼續協商，以達成各方都能接受的妥協性法案。

川普做好長期關門準備

儘管參議院在休會前並未就川普建牆費用達成共識，參議院還是一致通過一項議案，即所有受政府關門影響而「暫時失業」的工作人員之後將補發工資。

川普21日表示，美國政府已「完全準備好長期關門」。他宣稱，現在是爭取建牆費用的最後機會。川普還說，為了保證邊境安全，他將同意修建上面帶著長釘的「鋼柵欄」而不是混凝土牆。「這將跟牆一樣有效，一樣美觀。」

(中國時報)