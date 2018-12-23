38萬人被迫休無薪假

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中國時報
／綜合報導

美國部分聯邦機構22日零時起陷入停擺，估計政府9個部門會暫停營運，近80萬名員工受影響，其中近半數被迫無薪休假，美國部分旅遊景點也會關閉。

行政管理和預算局已事先通知聯邦政府機構，建議他們為可能出現的政府關門預作準備。由於國會10月已通過75％政府部門2019年財會年度的預算，剩餘25％的預算受到美墨圍牆影響談不攏，影響了15個聯邦部門中的9個，包括國務院、國土安全部、司法部、運輸部、內政部、農業部、商務部、財政部、住房與都市發展部等，約占1/4政府部門。

總計80萬聯邦政府員工受影響，當中有近38萬員工被迫休無薪假。不過，華府42萬名必要員工仍得照常工作，包括國安部邊防、運輸安全管理局（TSA）安檢人員、運輸部航管人員、司法部監獄管理員、聯邦調查局（FBI）員工等。但他們在國會通過開支法案前，無法拿到工資。

至於民生會受什麼影響？隸屬於住房及城市發展部轄下的聯邦住宅管理局（FHA）會延遲批核房屋貸款，一些購屋者可能受影響。國務院也可能停止核發或延長護照和簽證的作業。國稅局大部分員工將強迫休假，暫停退稅作業。內政部轄下的國家公園管理局表示，80％國家公園可能關閉，或只維持有限度服務。其中黃石公園和大峽谷等熱門景點可能保持開放，不過遊客中心和露營區會關閉，需要人清理的廁所也不開放。

美國證交所21日宣布，若政府關門，該機構仍會在有限的幾天內繼續運作。

(中國時報)

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