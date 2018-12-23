性侵證據不足 劉強東不起訴

2018年12月23日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

京東集團CEO劉強東8月在美國被一名大陸女留學生指控性侵，美國明尼蘇達州檢方當地時間21日表示，由於證據強度不足，對劉強東不予起訴。代理律師布里斯柏絲（Jill Brisbois）發表聲明公布案件的相關細節，「該女士整個過程都很主動，沒有任何不情願的表示。」

美國明尼蘇達州亨內平郡檢察官麥克·弗里曼21日發表聲明：「經明尼亞波利警察局性犯罪組的徹底調查和4名性侵問題資深檢察官的認真審議，包括監控視頻、短信、警察隨身佩戴的攝影機拍下的視頻和證人陳述，明顯的是，我們無法達到我們的舉證責任標準，因此無法提出指控。」

雖然檢方以保護女留學生隱私為由，沒有公布案情細節，但是劉強東的律師布里斯柏絲發表聲明還原事發當晚的情節，並且爆出猛料，指該女在房間裡和劉強東「發生的一切都是自願的，女方曾反覆要錢。」

律師在聲明中表示，劉強東在Origami餐廳聚餐前不認識女方。劉強東和他的助理都沒有邀請女方參加晚宴，也沒有邀請她坐在劉強東身邊。劉強東和女方在聚餐時都喝了酒。期間女方曾主動向劉強東敬酒，而且還主動給自己的杯子裡倒酒。劉強東先生沒有喝醉，女方也沒有任何行為跡象表明她喝醉了。

聲明說，晚餐後，大家決定前往一間由一名聚餐參與人租下的房子繼續聚會。女方主動說她想參加聚會。女方、劉強東和他的2個助理一起乘坐劉強東先生租賃的SUV前往。「在車裡，劉強東的助理目睹了女方主動與劉強東先生親熱，沒有任何拒絕或不情願行為。」

聲明稱，女方主動建議去女方的公寓而不是參加聚會。到公寓樓後，女方邀請劉強東進入大樓。她用自己的門禁卡打開大樓的門並示意劉強東進去。

「在房間裡發生的一切都是自願的。該女士整個過程都很主動，沒有任何不情願的表示。」聲明稱，女方曾因為警方的調查，找到劉強東並向他道歉，說這是一場誤會。

不過，此後形勢逆轉。聲明說，「女方在幾次通話和短信中反覆索要錢財，並威脅如果她的要求得不到滿足就要將此事公開並起訴劉強東。劉強東堅決拒絕與其談判。此後不久，女方聘請了人身傷害領域的民事律師，並在案件調查期間通過媒體反覆散布大量不實信息。」

聲明稱，劉強東和女方之間的事情完全是雙方的自願，劉強東過去沒有，將來也不會答應女方要錢和解的要求，此前網路上所有有關給錢私了的傳言都是謠言。

(中國時報)