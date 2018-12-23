連詠心歸寧 陳雲林夫人道賀

2018年12月23日 04:10 中國時報 楊佳穎 、李文輝／台北報導 、李文輝／台北報導

國民黨前主席連戰小女兒連詠心今年9月與英國藝術家馬塞爾（Marcel）步入禮堂，昨晚選在台北寒舍艾美酒店舉辦歸寧宴，藍營大老都到場，政商雲集，藝人小S與許雅鈞夫妻、張琍敏等人也都現身道賀。連勝文受訪透露，宴席席開40桌，而妹妹與妹夫進場時，母親連方瑀也用歌聲迎接、表達歡喜的心情。大陸海協會前會長陳雲林夫人賴曉華，昨也出席晚宴。

連詠心歸寧宴冠蓋雲集，有前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前副總統蕭萬長、考試院前院長許水德、國民黨前主席吳伯雄及洪秀柱、副主席兼祕書長曾永權、前副主席林豐正等人，另有新黨主席郁慕明、遠東集團總裁徐旭東、台積電董事長張忠謀、中信金控前副董事長辜仲諒等。

陳雲林前天用圓山大飯店便條紙留下信札，表達期盼看望連戰卻「由於眾所皆知的原因」未能如願，愴然返京。陳雖無法當面致賀，不過早有備案，原來賴曉華用「自由行」已提早抵台，先行前往慰問江丙坤夫人陳美惠，兩夫人在陪同兩岸兩會江陳多次會中，經由公交建立私誼。據透露，陳雲林在台動見觀瞻，為了避免不必要困擾，與賴曉華滯台日期雖有交集，但各走行程，並未碰面。

據了解，在主桌座位安排方面，新人對面為馬英九，兩手邊分別為吳敦義、蕭萬長，連戰身旁則坐王金平、許水德，吳伯雄則與林豐正坐隔壁，朱立倫則是先行離席。

面對媒體詢問黨內大老座位安排是否有考量？連勝文受訪笑回「沒有」，這是妹妹及妹夫的歸寧宴，「不是國民黨黨代表大會，所以沒顧慮到這些問題」，但馬、吳、朱、王都與連戰同桌慶祝。

(中國時報)