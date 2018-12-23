大陸男子被控竊取能源機密

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中國時報
／綜合報導

美國司法部21日控告一名大陸籍男子，指他涉嫌從任職的一家美國大型能源公司，竊取價值逾10億美元產品的相關商業機密，打算把機密交給一家提供他工作的大陸公司。當局形容，案件顯示盜取智財權的行為往往與大陸政府或公司有關。

司法部表示，涉案35歲男子譚宏進（Hongjin Tan，音譯）為大陸公民，擁有南京大學物理學學位，也是加州理工學院的博士，他已在美生活了12年，為美國合法永久居民。譚的LinkedIn頁面顯示，自2017年5月以來，他受雇於美國跨國能源公司「Phillips 66」，在該公司位於奧克拉荷馬州巴特爾斯維爾（Bartlesville）的研究部門任職。

訴狀指出，公司A（據信為Philips 66）在譚辭職後，翻查其電腦使用紀錄，發現他曾登入數百份檔案，包括關於「研發下游能源市場產品」的研究報告，他並涉嫌將部分檔案及報告儲存到USB隨身碟。根據書面證詞，報告列出有關產品的製造方法，也提到公司計畫在大陸推銷產品，並打算應用於手機和鋰電池系統。

調查人員表示，譚宏進已在大陸一家公司謀得職位，他計畫利用這些文件令新雇主受益。譚20日遭逮捕，將於26日出庭聆訊。

美國司法部助理部長德默斯（John C. Demers）表示：「竊取智慧財產權損害美國公司和美國工人的利益。這些盜竊案件往往牽涉中國政府或中國企業。最近發起的一項倡議，旨在保護我們的經濟免受來自中國非法行為的影響，我們也將持續以此作為首要任務。」

(中國時報)

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