建仔復活故事 鼓舞美投手

2018年12月23日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「以後每一個受傷的孩子都會被啟發、被鼓舞，因為你做到了！」這是2016年王建民被皇家列入開季25人名單、達成重返大聯盟目標時，幫助他找回球威的德州棒球學校佛州分校負責人蘇利文（Randy Sullivan），對建仔所說的話。

這段話記述在紀錄片《後勁：王建民》片尾，不但感人，也恰如其分點出建仔為何願意拍攝紀錄片的原因。事實上，建仔的紀錄片上映後，「已經」鼓舞了一位港裔美籍的15歲高中投手，讓他在肩膀受傷後重新打起精神。

這位名叫萊恩（Ryan Wong）的男孩，其實也是德州棒球農場的學員之一，從12歲開始在該校於芝加哥地區的學院訓練，今年升上高一就大放異彩，投39局飆出49K，自責分率僅0.76，儼然成為未來之星。

同為右肩傷 心理受啟發

然而就在今夏最後一場出賽，萊恩感到肩膀疼痛，休息數月後仍未好轉，家人帶他就醫接受磁振造影（MRI）檢查，發現右肩關節唇有撕裂傷。萊恩的父親班恩（Ben Wong）說：「我們查過資料後，得知這對投手而言，是個很難完全復原的傷勢。萊恩非常沮喪，我也知道他有多愛投球，希望盡可能尋求不用開刀的復健方式。」

由於王建民經紀人張嘉元的兒子，也在德州棒球農場的芝加哥分校訓練，因而認識班恩。他建議班恩去找也有復健專長的蘇利文。結果萊恩不但在治療與復健上，獲得了樂觀的答案，父子倆還看了《後勁：王建民》，在心理上大受鼓舞！

「親愛的王建民，感謝您在電影中分享了您的故事，」班恩在寫給王建民的感謝信中提到，「您背負著全國人民的期待，卻經歷那麼嚴重的肩傷，看似失去一切仍未放棄您的夢想。如果您能克服，我兒子也能做到，您的故事點燃他可以再次投球的希望！」

盼與建仔見面 請益投球

班恩說，看了王建民重返大聯盟的故事後，萊恩也展開重返投手丘的復健之路。「無疑他將遇到很多挫折，但是他不會放棄，就像任何挫折都無法阻擋您。再次感謝，也希望有一天我們能夠見面，再請您教他怎麼投您的沉球！」

(中國時報)