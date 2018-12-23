無名MVP扶持 造就不放棄建仔

2018年12月23日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

肩膀受傷的15歲美國高中投手萊恩，因為看了紀錄片《後勁：王建民》而打起精神，其實片中除了披露棒球層面，還有建仔罕為外界所見的家人部分，讓萊恩的父親班恩看了特別感動。

「最觸動我的是，同樣身為一個父親，您為了堅持夢想，竟然要好幾個月才能見到家人一次，」班恩在寫給王建民的感謝信中說到，「無法時常見到太太與兩個小孩，錯過他們的足球比賽與學校活動，我無法想像您是怎麼撐過來的。」

的確，王建民能夠熬過遠離家人的孤單，克服肩傷後的低谷重回大聯盟投手丘，是個激勵人心的故事。但與此同時，也正是太太吳嘉姈一肩扛起照顧兩個小孩的工作，建仔才能執著去追逐自己的夢想，讓他曾對媒體坦言：「其實我很自私…」

俗話說「天公疼憨人」，除了家人支持，王建民展現「後勁」的復活故事，讓大家看到一個好的運動員能夠成功，不只是靠自己的努力，還有身旁許多貴人的適時相助。

在《後勁：王建民》中，觀眾可以看到一路照顧建仔的前洋基副總裁康諾斯、傳授他沉球的小聯盟投手教練艾倫、右肩手術後適時「激將」的國民隊防護員，以及2015年球季尾聲幫他一把的台籍整脊師Albert，與德州棒球農場佛州分校的負責人蘇利文。

當然，還有把這些故事記錄並拍成電影的導演陳惟揚，以及一路以朋友身分相伴的經紀人張嘉元，這次也趕回台灣陪建仔宣傳電影。

「建民在各階段都碰到很多朋友、貴人，讓他能全力去拚他的目標。很多人沒有被拍進電影，但他們都是MVP，」張嘉元說，王建民的誠懇待人及永不放棄很有感染力，「不論最後能否回到大聯盟，我當時鼓勵建民同意拍紀錄片，就是認為他的態度可以鼓勵到年輕的球員和下一代，即使碰到挫折也不會動搖。」

(中國時報)