執教中華男足 蘭卡斯特只差一哩路

2018年12月23日 04:10 中國時報 李弘斌 ／專訪 ／專訪

中華足協19日舉行選訓委員會，遴選男女國家隊教頭，此前在英籍教頭蓋瑞懷特麾下擔任助手的蘭卡斯特，親自來台參與面試，也被遴選為新主帥的第一順位，就等體育署核可。在離台之前，蘭卡斯特接受中時體育專訪，分享他爭取這份職務的理念與抱負。

「我飛回台灣爭取這份職務，與其說是自信，我更願意說是『熱情』！」蘭卡斯特說：「我對台灣足球很了解，包括文化、球員、優勢和劣勢，我對這個國家也有熱情，我知道這裡的球員能有好的表現，這是很好的機會讓我貢獻所學。」

在足協旁邊的一間咖啡店，蘭卡斯特已是熟客，他很適應台灣食物，酸辣雞肉飯吃得津津有味，還用粗吸管喝著百香果茶，笑說：「這是我最喜歡的台灣飲料。」而說到熱情，其實與蘭卡斯特共事過的人，包括中華隊的國腳們，都能深切感受到。國家隊沒有比賽或訓練的時候，他在足協坐不住，總希望去球場或其他代表隊，用自己的足球專業幫上點忙。

「我超級喜歡『分享』的！我學了6個月的東西，你也學了6個月的東西，如果我們互相分享，就都能快速成長，」蘭卡斯特說：「如果能夠來台灣執教，我會繼續把所有東西分享給別人，因為別人也會跟我分享。」

蘭卡斯特獲得選訓委員青睞的原因，除了專業能力，還有他這份熱情與樂於分享的哲學，有助於台灣培養本土教練。另一方面，他也強調不論是指導英格蘭新星桑喬，還是協助中華隊國腳，人與人之間的「尊重」都是最重要的。

「先把足球放一邊，不論任何工作，你就是跟人們互動，大家都希望獲得尊重。在這個前提下把足球放進來，儘管場上有進球、助攻、跑動距離等許多數據，但有一些無法量化的數據，包括球員多誠實、多努力，在我看來更為重要。作為教練，你要能發掘出他們內心的渴望與飢渴，讓他們樂於踢球，就像小朋友喜歡去迪士尼，而且去了還想再去。」

結束面試，蘭卡斯特因為倫敦蓋威克機場遭無人機入侵關閉，回程被迫多花500美元改機票。所幸遴選獲第一順位，這一趟走得值得，他也躍躍欲試的說：「台灣對我『已經』是一個很重要的地方，我準備好了！」

(中國時報)