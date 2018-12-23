足協挑主帥 踏出透明化第一步

2018年12月23日 04:10 中國時報 李弘斌

中華足協這次遴選男女國家隊教頭，踏出了公開透明的一步，但要摸索出最適合我國的選拔方式，流程當然還有許多地方可以改進。比如既然大方向仍是聘任外教，遴選面試或可考慮納入遠端視訊。

中華男足教頭這次共有5人爭取，經選訓委員會遴選出前三順位，再核報體育署完成聘任。體育署方面則透露，前三順位依序為中華男足前助理教練蘭卡斯特、上月東亞盃領軍的本土教練王家中與混血國腳殷亞吉的啟蒙教練布里托。

蘭卡斯特擁有歐足聯S級職業教練證，帶過英格蘭當紅新秀桑喬，過去一年擔任中華男足助教，分析比賽的專業獲得球員們高度肯定，還親自飛到台灣至選訓會議報告其執教計畫，獲得第一順位並不令人意外。

然而，資歷最完整的前「美國隊長」杜利，竟然擠不進前三順位，也跌破外界眼鏡。原來杜利在應徵資料中寫到，過去4年他執教菲律賓國家隊，用過8個守門員教練與6個助理教練，最後兩年甚至沒請助教，成為關鍵。

選訓委員期盼藉由聘任外教來培養本土教練，看到杜利換助手像翻書一樣，當然退避三舍。但是杜利資料中這樣寫，形同「自黑」，是否有其他用意，因為他沒能出席選訓會議，也就無從得知。

應徵者親自出席，展現對這份工作的尊重，儘管足協程並未強制這點，不過選訓委員若有疑問，當事人也能親自釋疑。但台灣對優質教練求才若渴，而今視訊會議成為常態，資訊流通已無「距離」，未來遴選面試若能納入遠端連線，可以彌補書面資料的不足之處，讓程序更為周全，找出最合適的教練人選。

(中國時報)