模擬槍亂真 交易持有都要罰

2018年12月23日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐在美國持有槍支遭逮判刑，有人說是因為每個男孩都夢想擁有一把槍，在國內不易取得槍支情況下，不少青少年會選擇購買玩具槍或模擬槍，最近警方發現有幫派分子以模擬槍開槍恐嚇，其實槍支都有法令規範，模擬槍就屬查禁品，持有犯案就會觸法挨罰。

北市西園國小今年5月遭11名惡煞闖入校園，公然在司令台前開槍恐嚇，警方事後迅速逮捕嫌犯，發現作案槍支是可擊發、拋殼，外觀與聲光效果跟真槍一樣的模擬槍，又稱道具槍，這種槍雖不具殺傷力，但早在2005年就公告查禁。

不具殺傷力 早公告查禁

警方表示，模擬槍的材質與真槍相同，差別僅在於模擬槍的槍管有阻片，無法射出子彈，但因為很容易貫通、改造，所以早期國內的改造手槍來源大多是模擬槍，「319槍擊案」發生後，政府隨即修法查禁。

目前在一些拍賣網站，仍可見到有人販賣模擬槍，但其實製造、販賣、運輸或轉讓，都會被處50萬元以下罰鍰；情節重大者，還可一併命令停止營業或勒令歇業。出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣者，都會被沒入，並由縣市警局保安科裁罰3萬元。

警方去年11月底開始加強查緝模擬槍，短短1個多月就查獲65把；今年上半年則查獲62把，顯示模擬槍已影響治安。

拍戲常用到 放警局保管

警方表示，拍戲常會用到模擬槍，但必須事先向警政署申請許可，近5年共核准15件，像是電影「角頭2」就是向香港租借進口來台，非拍攝期間須放在警局保管；殺青後就得出口。另專供外銷及研發的模擬槍，也須向警政署報備。

另玩具槍的主管機關是經濟部，若單位面積動能超過20焦耳，就觸犯「槍砲彈藥刀械管制條例」，不過，別以為拿未具殺傷力的玩具槍趴趴走就沒事，因為根據「社會秩序維護法」規定，無故攜帶類似真槍的玩具槍，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

(中國時報)