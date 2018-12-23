大哥想省安家費 拿制式改槍

2018年12月23日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

國內槍擊案頻傳，警方雖多能迅速偵破、起獲凶槍，卻也發現作案槍支種類越來越多，最多的還是改造手槍，日前台南發生連騎單車的通緝犯都擁槍自重，使用改造手槍襲警，原因除「俗又大碗」外，就是改造手槍的刑責比制式輕，不少黑幫甚至將制式槍支拆解重組成「改造」，好規避刑責。

北市松山文創園區，去年底連續發生4起槍擊案，警方發現嫌犯都是持改造手槍作案，坦言幕後藏鏡人除了降低槍支的成本外，應也是考量槍手日後的刑責會比較輕，可省下不少的「安家費」。

依槍砲彈藥刀械管制條例規定，製造、販賣或運輸制式槍支者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。持有、寄藏或意圖販賣制式槍支者，處5年以上有期徒刑，但改造槍支則分別為無期徒刑或5年以上有期徒刑，及處3年以上10年以下有期徒刑。

官警直言，持刀犯罪並不會區分是拿菜刀還是開山刀，為何槍支要分制式及改造？且現在改造槍支製作相當精良，有的已可連發20、30發子彈，威脅性及殺傷力一點都不輸制式，所以不應該有不同的刑責。

警方統計，2013年起，平均每年可查獲200多把制式槍支，改造槍支卻從1073把逐年增加到去年的1504把，前年更比制式多了近9倍。在刑責輕重之下，黑幫現將制式的槍管等零件換掉，除非要上場使用，否則分開配置，一旦被查獲也能以「改造」減輕刑責。

年輕幫派分子阿偉說，一把改造手槍2萬多元，僅制式的十分之一，且容易取得，「幹嘛要拿制式？」不過，阿偉說，還是有許多大哥會收藏制式槍支，透過管道一起「團購」引進，因為有制式槍支代表實力，談判時就可以卡大聲！

(中國時報)