高職生駕賓士 撞死同學舅舅

2018年12月23日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

事故現場零件四散，機車成了一堆廢鐵卡在電桿，地上血跡斑斑，許男當場傷重身亡。（謝瓊雲翻攝）

開賓士車肇事撞死人的18歲陳姓高職生。（謝瓊雲翻攝）

就差那50公尺，再也回不了家。40歲許姓男子21日晚間從彰化縣芳苑工業區下班騎車回家，卻在自家巷口要左轉彎時，慘遭愛開快車的18歲陳姓高職生開賓士車高速衝撞，當場彈飛傷重身亡。幾天前警方才上門勸誡陳男少開快車，不料仍生憾事，警方依過失致死罪嫌將陳移送法辦，檢方複訊後無保請回。

喪命慘死的許男未婚、雙親過世，有3個妹妹。許男妹妹昨凌晨趕到警局善後，意外得知陳男竟與外甥女是國中同班同學，一臉悲慟。

陳男就讀高職夜校，白天當板模工，母親經營自助餐店，家門口停放4輛車，有2輛是經改裝的賓士轎跑，1輛登記在陳母名下、1輛已轉賣友人，陳男16歲起就常無照開著跑車到處跑，排氣管巨大聲量常令鄰居不勝其擾，陳母還說肇事車輛是兒子自己貸款購買，每月要付車貸2萬多元。

警方調查，前晚8點40分，陳男開著8汽缸、6203CC的賓士轎跑車，載著3名男性友人要從芳苑到二林去洗車，在限速50公里、僅雙線道的芳苑鄉上林路疾駛。當時許男騎車跨越中線準備左轉小巷回家時，竟發生死亡車禍。

監視器顯示，許男一路往中央雙黃線騎，欲左轉時疑似看到高速衝過來的賓士車，機車龍頭一度往回偏移，卻沒能閃過；下一秒瞬間連人帶車遭撞彈飛、機車解體，他摔落地面後動也不動。

事故現場留下80多公尺煞車痕，許男遭撞飛後，連人帶機車遭甩、衝向路旁電線桿，機車零件支離破碎，四散一地，賓士車左前方車頭凹陷變形、擋風玻璃碎裂，安全氣囊也爆開，許男雙腳骨折、內臟破裂出血，當場命喪賓士車輪下。

警方指出，肇事陳男未酒駕，供稱原本昨天白色賓士車要當禮車幫忙迎娶，前晚才會去洗車，印象中肇事時車速高過80公里，但警方私下估算時速破百，雙方肇責仍需經鑑定後判定。

鄰居氣憤說，陳男2月底剛考到駕照，非常愛開快車，時速動輒破百、聲音又吵，十分嚇人；幾天前還拜託轄區派出所所長轉告陳母，勸陳男勿開快車，沒想到還是惹禍撞死人，令人感嘆。

(中國時報)