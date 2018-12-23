星籍早失效 魏應充加保1億限居

2018年12月23日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

前頂新董事長魏應充日前假釋出獄，承審頂新越南油品案的最高法院，囑附台中高分院就魏是否有羈押必要再訊問，法院昨召開羈押庭，魏應充強調，相關油品事件發生後，他持續配合案件審理以爭取清白，現在更等待三審還他清白，絕對不會逃亡。合議庭認為魏無羈押必要，裁定加保1億元和限制住居。

昨羈押庭中，檢辯雙方針對魏應充是否有羈押原因與要件進行攻防，台中高分檢檢察官李慶義主張有羈押必要，主要認定魏應充因擁有新加坡籍，且家族在中國大陸有事業，再加上國內大戶有許多棄保逃亡案例，因此認為他可能逃亡。

但魏應充委任律師表示，魏的新加坡居留權早在2018年3月14日失效，魏家投資的台灣之星甚至在台灣持續增資421億元，顯示投資台灣的心不變，其他人潛逃案例跟本案毫無關連，檢察官僅以臆測就逕自認定必須羈押，論述相當不合理。

此外，外界總以魏家有私人飛機為由，認定魏應充潛逃可能性大，辯方律師也提出民航局與入出境相關規定表示，私人飛機並不如私家車般能自由進出，出境皆需提早2日向民航局申請，且須提交搭乘人員名冊，人員也都必須通報、進行證照查驗和安全檢查，程序與所有一般出境程序相同，不是飛機開了就可以逃跑。

律師強調，檢察官說該飛機屬於中國大陸籍也是錯誤事實，其實飛機是我國籍且隸屬於公司，不是魏應充個人所有。

魏應充在庭上也多次強調，自己從2013年就持續配合司法調查，所有案件審理都準時且全程出庭，從未迴避、就是為了要證實自己的清白。

合議庭最後裁定，在原審的3億元交保金外，再加1億元保證金，且限制住居、每周六中午前要向北市警大安分局報到，確保日後審判程序能順利進行。

(中國時報)