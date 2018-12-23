小時出車禍 同一地點撞巴士不治

高市六龜區22日清晨發生一死一傷車禍，19歲張姓駕駛疑因精神不濟釀禍，當場慘死小貨車內。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市六龜區十八羅漢山台27甲線路段，22日清晨發生小貨車和高雄客運對撞意外，釀成1死1傷悲劇。19歲張姓男子疑因精神不濟駕車衝撞對向車道，迎面撞上載有學生的客運車，卡在車內動彈不得，當場慘死。無辜遭牽連的潘姓客運駕駛則受輕傷，所幸車上通勤學生安然無恙。

1名熟識張男的長輩透露，十多年前，張男年幼時，由親友騎機車搭載，曾在事故同一地點發生嚴重車禍，當時張雖受重傷，但幸運從鬼門關救回來，惟從此不良於行、走路顛簸，未料時隔多年竟又在同地點車禍遇難，巧合之處令人不勝唏噓。

警方調查，昨晨6時許，張男駕駛藍色小貨車行駛於台27甲線，從六龜開往美濃方向，疑似高速行駛，車子偏離車道，衝往對向的學生客運，撞擊力道猛烈、車輛嚴重變形，幾乎快解體，張男被卡在車上，搜救人員透過破壞器材，費了一番功夫將他救出，但因傷勢過重，已無生命跡象。

39歲潘姓客運駕駛，臉部挫傷及輕微腦震盪，所幸沒有大礙，但需住院觀察。他表示，當時見到對向的小貨車迎面而來，根本來不及閃避，發生劇烈碰撞。不過，不幸中的大幸，高雄客運上多名通勤上學的學生皆毫髮無傷。

警方在張男肇事貨車上發現有釣魚工具，且行車動線是往荖濃里住家開去，不排除他是半夜跑去釣魚，清晨返家時精神不濟才釀禍，但詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

(中國時報)

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