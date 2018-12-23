陶鍋鎖住香甜 香菇熬製湯頭

2018年12月23日 01:12 中國時報 吳敏菁 ）

樂陶鮮食料理鍋店長黃啟哲表示，店內食材都是當日採買當季最新鮮的蔬菜和海鮮等食材，以陶鍋為特色。（吳敏菁攝）

彰化市中山路二段巷弄內的「樂陶鮮食料理鍋」，以當季新鮮蔬菜、食材和陶鍋為特色，以香菇熬製醬油當湯頭，不添味精，清淡中別有一番壽喜燒的鮮香氣味。

店長黃啟哲表示，老闆黃玉華有著健康新「煮」張，3年前為打造1間有家感覺的餐廳，利用住家的花園宅院，經設計、庭園植栽等，開了典雅又溫馨的鮮食料理鍋店，店內燈飾、壁櫥和海報，都是老闆多年遊歷國外收藏的寶貝，還擺設書櫃放置特色雜誌，牆面布置古典唱片封套，讓人彷如走進文藝小天地，窗外綠意盎然，營造心曠神怡的用餐環境。

樂陶的招牌就是陶燒火鍋，以陶鍋作為煮食器皿，受熱更平均，經過悶燒完全鎖住食材的香甜，倍加美味，蔬菜都隨著季節變化採購當季最新鮮的食材，再搭配海鮮、雞肉或豬肉。

陶鍋有清淡的醬燒氣味，以香菇熬煮的湯頭特別鮮甜，1客套餐除了鍋物，還有白飯、玉米濃湯和茶飲，價格實惠，菜餚卻很澎湃。

此外，私房火鍋系列還有大骨鍋、韓式泡菜鍋、濃醇南瓜鍋、養生藥膳鍋、義式番茄鍋、椰香叨沙鍋等和素食系列，都贏得好口碑。

地址：彰化縣彰化市中山路二段382巷22-3號

電話：（04）7289558

營業時間：上午11點至晚間9點，周三公休

售價：精選海鮮陶燒220元、風味豬陶燒210元、滑嫩雞腿陶燒220元、養生素陶燒210元

(中國時報)