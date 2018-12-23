浴火重生 霸氣給料不手軟

鶯歌「崔神霸氣鍋」料多味美深獲好評。（陳俊雄攝）

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中國時報

位於新北市鶯歌區中山路的「崔神霸氣鍋」，雖然不是「吃到飽」，但品質佳、份量超大的肉盤及蔬菜往往讓人吃到撐，開業後透過網路，讓這家店成為許多老饕的美食口袋名單之一，不少人還推薦為鶯歌超強必吃火鍋店。

崔神霸氣鍋的湯頭有免加價的原味柴魚昆布湯、香菇速食湯，以及加價的崔神招牌麻辣湯、蒙古養生蒜香鍋、健康開胃番茄湯、日式牛奶起司湯等口味可供選擇。

食材則有澳洲和牛、美國極黑牛、匈牙利綿羊豬、桂丁雞及各種新鮮海鮮，其中牛肉大都是prime級；海鮮類的天使紅蝦、野生大草蝦、汶萊藍蝦、雪花魚捲更是一時之選。

崔神霸氣鍋不僅食材新鮮，分量也多，從個人套餐到4人份的「甜蜜痛風鍋套餐」、「四人大胃王套餐」，讓人吃到撐又吃得滿意，超大盤的蔬菜、肉類等食材，客人大讚果然「霸氣」。

老闆黃家慧原本大學畢業後，要到科大擔任體育老師，卻因八仙塵爆改變了人生，並在家人鼓勵下開起火鍋店；全程關切八仙塵爆的準新北市長侯友宜，也曾多次前往崔神霸氣鍋為她打氣加油，稱讚她是勇於面對和挑戰人生的勇士。

地址：新北市鶯歌區中山路329巷6弄10號

電話：（02）26776641

營業時間：上午11點至晚間10點

售價：個人套餐340元起、四人大胃王套餐4200元（prime等級自然牛雪花100盎司+無毒小草蝦50隻）

(中國時報)

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