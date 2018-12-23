水泥叢林一抹綠 飄蕩牛奶香

「采福咖啡餐坊」老闆江素貞推薦義式香醇鮮奶鍋，配豬肉、牛肉、海鮮都很搭。（采福咖啡餐坊提供）

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中國時報

一般人以為火鍋店冬天生意特別好，但台南六甲「采福咖啡餐坊」的火鍋則是一年四季都熱賣，老闆江素貞特別推薦義式香醇鮮奶鍋，以每天早上到附近酪農家買回來的新鮮牛奶做成湯底，吸引許多喜歡濃醇香牛奶香的在地饕客，直說這家店是鄉下的五星級餐廳，也吸引不少外來客。

位於六甲區公所旁林森街的采福，開業已7、8年，餐廳高雅造型與庭院環境，設計質感不輸市中心高檔餐廳，更是附近公家機關、學校職員、上班族聚餐首選，也常見官田工業區廠商宴請貴客，連行政院長賴清德都來品嘗過。

曾經營過小吃的老闆江素貞特別請來設計師，在自家土地蓋餐廳，希望讓客人在現代化建築與綠意景觀中用餐，能同時感受遠離塵囂、親近田園的樂趣。

江素貞說，火鍋類餐點有牛腩鍋、當歸人參鍋、南瓜風味鍋、義式香醇鮮奶鍋等，除了主要菜盤，都會附上前菜、飯、點心、飲料；其中以義式香醇鮮奶鍋最特別，是她每早親自到酪農家買回新鮮牛奶，再調配成湯底的創意火鍋，搭配豬肉、牛肉、海鮮都很鮮甜爽口，吃過的客人都讚不絕口。

地址：台南市六甲區林森街56號

電話：（06）6988736

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間9點，不定期公休

售價：義式香醇鮮奶鍋290元

(中國時報)

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