鴨農改行賣鍋 現宰最新鮮

2018年12月23日 01:12 中國時報 林和生 ）

位在屏東市的「養鴨人家」，老闆娘陳秋綢曾是不折不扣的鴨農，如今改行賣起鴨肉火鍋，所有湯頭熬煮都堅持手作，以產地直銷的養生牛蒡鍋與天然發酵的酸菜鍋累積不少忠實顧客，指定要吃這一味。

陳秋綢指出，她原本是單純的養鴨農戶，但莫拉克風災與凡那比水災讓鴨場全毀，不僅心血付諸東流，事業更以慘賠收場。

與家人討論後，決定轉行投入餐飲業，從自己最熟悉的鴨肉著手，賣起鴨肉火鍋。她說，市面上不少料理追求快速，因此添加味素、骨粉熬煮，她的養生鍋就近選用歸來社區種植的牛蒡與鴨骨熬煮4小時，湯頭鮮甜，是饕客上門首選。

酸菜鍋的酸菜則是自己手作，採用天然發酵，一年四季都熱銷，養鴨出身的她對鴨肉品質更是講究，每日挑選現宰鴨肉，不達標準的鴨肉絕對不賣，賣相不佳也不會端上桌，「自己都不吃的，怎麼可以賣給客人？」

陳秋綢回想開店初期仍印象深刻的說，第一天只有1個客人上門，日營業額50元，但經過口耳相傳，10年來已累積穩定客群，不少返鄉遊子第一件事就是到店裡報到，若剛好遇到店休，還會破口大罵，她笑說，能理解沒吃到美食的怨念，而顧客支持就是她持續邁步向前的動力。

地址：屏東縣屏東市和生路一段158號

電話：（08）7230300

營業時間：上午11點至晚間9點，周二公休

售價：酸菜火鍋、牛蒡養生鍋均350元

(中國時報)