遭爆履勘關ATP 新北捷斥不實

淡海輕軌即將通車，卻有爆料說為搶通不顧安全，新北捷運公司痛斥。（葉德正翻攝）

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中國時報
、高彥哲／新北報導

淡海輕軌綠山線遭爆ATP（自動保護系統）經常鎖死，新北捷運甚至在履勘時手動隔離ATP，不安全還搶通車；新北捷董事長陳建宇痛斥，此惡質不實爆料，對所有初、履勘委員是侮辱，市長朱立倫更怒斥，輕軌經國際獨立機構檢驗認證，與專業委員多方檢驗，「完工日期不是由他決定。」

輕軌速度慢 本不需ATP

淡海輕軌23日將通車，卻在通車前被爆安全有疑慮，新北市捷運局、新北市大眾捷運公司22日舉行記者會，陳建宇說，淡海輕軌的ATP是輔助限速的裝置，輕軌平均時速僅20多公里，主要靠駕駛員目視駕駛，跟時速130公里高速行駛的普悠瑪、高鐵的ATP自動保護系統完全不同。

新北捷總經理吳國濟說，輕軌速度慢，依照各國輕軌的標準，不需要設置ATP，但淡海輕軌希望提供最安全軌道系統，考量整個高架路段路線上有6％陡坡以及大的轉彎段才裝設了ATP，「淡海輕軌是世界上最安全的輕軌系統，一點也不為過！」

通車早規畫 無政治考量

陳建宇說，交通部履勘當天行車5000筆紀錄，並無隔離ATP的訊號，反倒初勘時委員主動要求隔離ATP，以模擬突發狀況，對這種惡質不實爆料，讓人感到非常的遺憾，也非常生氣。

捷運局長趙紹廉表示，淡海輕軌通車期程早在2014年發包就已宣布於今年底完工，且經由委員初勘、履勘等程序，最後由交通部審核通過，一切按照原訂期程準時完工，絕無政治考量。

「又是綠議員！」朱立倫表示，近1個月動工、完工都被民進黨議員說搶政績，正想說會不會連淡海輕軌也這樣？果然，又有所謂的爆料，民進黨議員又說要詳細的檢查。他強調，淡海輕軌都是經過多方檢驗，交通部要能夠審核通過更不簡單。

(中國時報)

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