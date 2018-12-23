沈君山百日追思 藍綠大老悼念

2018年12月23日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

清華大學前校長、知名物理學家沈君山辭世百日，沈生前的「忘年之交」、前總統馬英九及獨派代表人物姚嘉文等藍綠大老都來悼念，追憶沈在兩岸關係及美麗島事件中扮演關鍵「橋梁」的卓越貢獻。

清大22日以音樂會及棋局追思沈君山，沈妻曾麗華及兒子、清大前校長劉兆玄、前考試院長姚嘉文、作家龍應台、教育部前部長黃榮村、棋友林海峰、義子張栩、徒弟施懿宸、「紅面棋王」周俊勳等都來悼念。

善良、睿智又瀟灑

馬英九與沈君山相差18歲，1988年同時入閣，在行政院餐廳一客25元的盤餐中，透過辯論國事而成為「忘年之交」，10個月後內閣改組，沈離開行政院，但這段相知相惜的好情誼卻多年未變。

馬英九以「善良、睿智又瀟灑」形容他所認識的沈君山，沈晚年中風，臥床多年，馬則步步高升，一路做到總統，但只要一有空就來探視，憶起老友愛詩詞，每次都準備小品給沈帶去，親自在床邊書寫，「我相信他都感受得到」，情深義重溢於言表。

沈君山關心兩岸民主發展，馬英九幽默形容，沈君山自稱是「鬧鐘」，常得鬧一鬧來提醒大家，「只恨這只鬧鐘的鈴聲漸遠，空留去思滿樓。」

前考試院長、獨派大老姚嘉文說，當年黨外運動興盛時，沈君山曾自居為黨外的橋梁，面對革新保台的聲浪，致力協調「黨內外最大公約數」，深信黨內外的共同目標是「不讓共產黨拿去」，可惜不常達成共識。

當年黨外最佳橋梁

姚嘉文說，美麗島事件爆發時，黨外人士身陷囹圄，沈君山未置身事外，對其待遇處境都出了不少力，並面見時任副總統的蔣經國勸說「不能判死刑」，避免流血事件，他出獄後沈還力邀他到清大教書，胸襟令他由衷佩服。

(中國時報)