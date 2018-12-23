洪榮章 將出任王惠美副手

2018年12月23日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 廖志晃 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一大選結束，國民黨主席吳敦義22日起展開「感恩茶會」，首日到彰化、南投，雖未鬆口表態選總統，但前縣長阮剛猛、中常委蕭景田等人都大力勸進；吳至南投時，還爆料指出，南投縣黨部主委洪榮章將返鄉接任彰化副縣長。

吳敦義在副主席曾永權陪同下先到彰化，準縣長王惠美、議長謝典霖，和多名中央委員、中常委與基層黨公職都到場。阮剛猛大力推崇吳眼光獨到，催出席捲全台的韓流，呼籲全黨團結，在吳領導下按部就班「照步來」，才有機會把蔡英文拉下台。

選總統應照步來

蕭景田則稱讚吳扮演選戰的靈魂人物，是台灣政壇難能可貴的奇才，台灣需要好的領導人才能扭轉經濟、國防和國際地位，敦請吳繼續帶領黨再打一場勝仗，並指全民調不見得適合國民黨。

吳敦義下午回到故鄉南投，提出「四根支柱」理念，更在致辭時宣布，國民黨南投縣黨部主委洪榮章，即將擔任彰化縣副縣長！縣市長下周二即將就職，準彰化縣長王惠美的小內閣人事始終保密，結果意外曝光。

副縣長意外曝光

吳敦義提出「四根支柱」，第一是廉能、有效率、親切、勤快的政府與議會；第二、繁榮均富拚經濟；第三、確保勞資和諧、世代和諧、兩性尊重；第四、和平穩定發展兩岸關係。無論中央、地方政府與議會都秉持四根支柱，就能讓人民過好日子。

吳敦義致辭時，意外讓彰化縣未來副縣長身分曝光。洪榮章證實獲彰化縣長當選人王惠美諮詢，並同意擔任副縣長，並表示他是彰化人，曾在台中市、南投縣服務，將來可扮演溝通平台的角色。

(中國時報)