李孟諺指不讓同仁承擔違法

2018年12月23日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市代理市長李孟諺卸任前核發龍崎掩埋場水土保持施工許可引發譁然，22日他表示，監察院12月初來函指正，歐欣公司也到農委會訴願成功，要求市府不能以未符民意為由不發照，基於「不要讓市府同仁去承擔違法、不履行法令及可能會面臨的求償等問題」考量，才決定核發許可。

監察院已來函指正

市府團隊25日即將正式交接，22日舉辦「感恩與祝福」茶會時，由李孟諺率團隊向市民報告8年的市政成果，並合拍「畢業照」，市長當選人黃偉哲、前民政局長陳宗彥、前副市長顏純左、前衛生局長林聖哲等人都出席。

李孟諺上台致詞前還學行政院長賴清德撥頭髮，並搞笑表示，代理市長1年3個月以來，髮量少了許多，不知道整型專科的林聖哲是否有幫人植髮？

「那美好的仗已經打過」，李孟諺也細數8年來的市政成果，並認為，代理期間市政持續推動，「他留下來顧厝，還好厝沒有被搬走」；他感謝黃偉哲請他留在市府團隊服務，以便延續公務員的年資，但基於家庭因素考量，24日結束代理後將暫時休息一段時間陪家人，之後再找工作。

「感恩市府團隊！讚嘆市府團隊！」黃偉哲幽默說，市府團隊做得這麼好，讓接下去的人很難做；市政擔子讓他誠惶誠恐，但一定克盡職能，全心全力，延續好的施政品質，帶給市民好的生活；新團隊也要向舊團隊學習，找到未來施政新的契機和種子。

擔心面臨求償問題

「龍崎案問題的根源，在於經濟部核發設置許可，大家應該去探究根本問題。」李孟諺解釋，指市府團隊一直以民意為依歸，扣住施工許可數年不發，但此次因監察院來函提醒及指正，歐欣公司又向農委會訴願成功，市府才決定核發施工許可，不讓員工承擔違法，並面臨求償及懲處。

(中國時報)