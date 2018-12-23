6：35 墾丁迎本島第一道曙光

2018年12月23日 01:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

依據中央氣象局資料，台灣本島元旦第一道曙光，將於上午6點35分在屏東墾丁龍磐草原現蹤；屏東縣政府與觀光業者合作，舉辦迎接第一道曙光活動，現場邀請舞團表演，並設立臨時郵局，讓民眾寄出新年第一道祝賀也能參加抽獎。

臨時郵局寄祝賀

龍磐草原地點平整，面對廣闊的太平洋無視野死角，是欣賞日出美景絕佳地點，每年都吸引大批人潮到此歡度新年之始，已成迎曙光聖地。今年縣府與屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、恆春半島觀光產業聯盟合作，元旦凌晨5點30分在龍磐草原舉辦迎曙光活動。

現場除邀請南島舞集及水女孩舞團表演，陪民眾度過漫漫迎曙光時間，也設臨時郵局，由飯店及民宿業者提供明信片及摸彩券，除了能書寫寄出新年第一道祝福外，也能參加摸彩，獎品有多家墾丁飯店、民宿的住宿券，最大獎是墾丁福華飯店總統套房。

安排免費接駁車

為避免交通堵塞，台26線鵝鑾鼻至滿州界碑間路段，將自元旦凌晨0點至早上8點進行交通管制。墾管處也安排免費接駁車，於鵝鑾鼻公園停車場及滿州界碑停車場2處設接駁站，自元旦凌晨3點30分起至早上8點，視遊客量機動發車往返龍磐草原。

現場服務站也備有免費薑茶讓民眾飲用，為提倡環保，主辦單位請民眾自行攜帶容器。因龍磐草原為石灰岩地形，處處有洞穴裂縫，過去曾多次有民眾不慎掉落洞穴中，墾管處提醒民眾，現場會以警示燈、圍繩拉出安全區，民眾最好待在安全區內，不要隨意走動保持安全。

(中國時報)