柯暗酸嘴巴挺 何大器展風度

民進黨立委補選參選人何志偉昨赴永樂市場掃街，與民眾互動逗趣。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報

北市觀傳局長陳思宇代表「柯家軍」參加立委補選，但陳的姑姑、民進黨籍不分區立委陳靜敏表態挺自家候選人何志偉，台北市長柯文哲22日暗酸「我看也是嘴巴挺而已吧！」何志偉展現風度，自己勤走基層，所有支持者就是他的「大咖靠山」。

北市立委補選上演「三腳督」，白綠藍陣營積極備戰，陳思宇緊跟柯文哲拉抬聲勢，柯文哲昨護航子弟兵陳思宇，諷陳靜敏「嘴巴挺何志偉而已，柯還說，不分區也不能說不挺，但人活在世界上不是只有政黨，還有親戚朋友、教會、同事等關係，「政壇混久就知道什麼叫聽聽就好！」

何志偉昨赴永樂市場掃街，聽聞柯的言論時驚呼「蛤？為甚麼！」但他也展現風度說，相信支持者會用自己的方式表達支持，只要願意站出來、幫他說句好話的，他都非常感謝。

陳思宇有高人氣的柯文哲助陣，自己卻似乎欠缺「靠山」，何志偉當場秀出計步App表示，自己勤走基層，目前大概瘦了10公斤，「每位支持者都是大咖！」

藍營候選人陳炳甫昨化身公益大使，與市黨部成員一起義賣高麗菜，吸引大批民眾搶購。面對白、綠夾殺，藍營預計請出「王牌」北市議長吳碧珠衝刺選情。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹證實，早有組織戰運作，同步爭取在地議員和黨籍里長支持，吳碧珠在士林基層實力雄厚，「一定會同台，已經有這樣的安排！」

(中國時報)

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