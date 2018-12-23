2人出走無盟 國民黨桃過半破功

2018年12月23日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議會無黨聯盟黨團22日公布第2屆黨團幹部名單，無黨籍報備參選的國民黨籍李家興將出任無黨總召，國民黨提名當選的王仙蓮也成為黨團成員之一，原掌握33席、強勢過半的國民黨優勢破功，但成為關鍵少數的無黨仍宣布支持國民黨籍正、副議長邱奕勝、李曉鐘連任。

桃園市議會無黨聯盟黨團22日宣布，下屆成員有9人，包括現任的執行長劉勝全、幹事長莊玉輝、以及劉曾玉春、歐炳辰、張運炳，另外新當選的謝美英擔任發言人、還有龍潭區劉熒隆與平地原住民區王仙蓮。

前國民黨團書記長李家興將出任無盟總召，他說推動市政跟爭取市民支持才是首要，「黨已經不是最重要的！」國民黨團25日開會若沒受邀就不會出席，也不會主動退黨，尊重國民黨。王仙蓮則未表示意見。

原宣布在63席中掌握過半席次的國民黨團，瞬間從33席減為31席，過半破功，對此桃園市黨部書記長李祐銘表示，事前並不知悉，正與2人聯繫釐清是否有誤解，他坦言黨提名同志卻成立第三勢力，導致黨團運作受限，無法否決或刪除不合理法案，按規定要祭出黨紀處分，但這也是先例，會了解當事人說法後報請黨中央決議，最重可能撤銷黨籍，他也不諱言，黨內同志不能拿著國民黨的推薦書參選，選上就把黨一腳踢開。

無盟執行長劉勝全則表示，無盟是跳脫黨籍的問政聯盟，只要對人民好就會全力支持，笑言：「國民黨內互打也時有所聞！」絕不是對抗，像無盟就全力支持優質領導的國民黨籍正副議長邱奕勝、李曉鐘連任。他也提到徵詢後邱佳亮和陳榮基要留在民進黨運作，牛煦庭則回國民黨意願很高，目前無盟基礎為9席，將持續向小黨如綠黨王浩宇、時代力量簡智翔招手，也歡迎藍綠加入。

(中國時報)