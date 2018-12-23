萬金泰武齊點燈 恆春打亮古城

「屏東萬金聖誕季」點燈，以「愛滿全城」為主題，大型耶誕樹和簡單燈飾，回歸單純宗教活動。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

耶誕節將至，屏東縣各地耶誕氣氛濃厚！22日「屏東萬金聖誕季」點燈，以「愛滿全城」為主題，獨特耶誕季符號並回歸宗教原汁原味；鄰近泰武鄉也舉辦「泰武好咖聖誕家年華系列活動」，充滿濃濃原民風；百年恆春古城在北門廣場進行點燈儀式，美不勝收。

屏縣政府5年前在萬巒鄉萬金聖母聖殿舉辦耶誕季，以3D投影光雕秀、彩色燈飾吸引遊客，創下百萬人次造訪，卻因人潮破壞佳節安靜詳和氣氛，去年由鄉公所接手，回歸單純宗教活動。

今年萬金耶誕季22日至24日一連3天，除了傳統宗教迎聖嬰儀式、詩歌傳唱彌撒外，還有草地音樂會及攝影比賽，並延伸到萬巒吊橋，搭配燈光及薩克斯風演出感受耶誕之美。24日平安夜晚上8點迎聖嬰，9點起望彌撒。

泰武鄉耶誕節活動，22、23日下午在吾拉魯滋部落，舉辦石板屋音樂會及聖誕燈飾展，表演排灣古調及搖滾民謠，充滿原民風的耶誕節。22日晚上配合2019台灣燈會在屏東，舉辦祈福球及泰武鄉花燈車點燈儀式，展現泰武鄉自然及人文之美。

22日在恆春北門廣場進行「百年古城點燈儀式」，以耶誕嘉年華方式，在歌聲與燈光烘襯讓古城夜晚更富歷史情味。縣府爭取的「恆春古城光環境營造計畫」去年在西門點亮，今年逐步點亮另外3座城門，燈光映照古牆斑駁的紋理，更增添迷人的風韻與浪漫氛圍。

(中國時報)

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