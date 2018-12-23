基隆嶼磯釣賽 好手齊爭霸

「2019年第5屆大和盃磯釣邀請賽」首梯預賽22日在基隆嶼熱鬧登場，各路好手齊聚一堂，切磋磯釣技術。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市政府為發展海洋城市特色，提倡島嶼磯釣休閒活動，特別與民間公司合作，22日在基隆嶼舉辦「2019年第5屆大和盃磯釣邀請賽」首梯預賽，邀集各路好手前來切磋。4梯次的預賽活動將各選出前15名晉級選手，明年3月在澎湖角逐總冠軍。

基隆嶼首梯預賽活動共有47位選手參與，22日清晨5時許於八斗子出發，搭乘渡礁船前往基隆嶼一決高下。參賽者為來自全國各地磯釣好手，最遠來自屏東縣、高雄等地，且將接近半數是中南部釣友。

「非常有挑戰性！」沈姓釣友表示，基隆嶼具有壯闊陡峭的火山岩地質，以及生態多樣的豐富魚種，很考驗選手們的經驗及臨場反應，加上變化萬千的潮汐水流，可說是相當具有挑戰性的競技場，所以為了能爭取好成績，許多參賽者們先前已多次造訪，熟悉場域。

主辦單位指出，首梯預賽結束後，還有3梯次，分別是明年1月5、12、13日，預賽都是在基隆與舉辦，每梯次各選出前15名後，明年3月29日至31日連續3天進行決賽，決賽地點在澎湖外礁。

主辦單位說明，冠軍將可獲得獎盃1座、市值5萬元的DAIWA磯釣裝備，亞軍獎盃1座、市值3萬元DAIWA磯釣裝備，季軍獎盃1座、市值1萬元DAIWA磯釣裝備，另外凡參賽者都可獲得精美禮物1份。

市府產發處表示，選手們陸續在基隆嶼小乞礁、中礁、東坑、四角等熱門釣點，展開一整天的賽事，下午3時返回八斗子漁港，公布首梯晉級名單。此外，市府藉由磯釣活動，計畫將基隆嶼打造為國際磯釣場域，促進海洋休閒產業發展，除增進釣友間的情誼與技術交流外，更建立國人環保永續的觀念。

(中國時報)

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