警劈腿4女 涉騙感情拍性愛片

2018年12月23日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市警二分局海安派出所陳姓員警今年4月起陸續與4名女子交往，卻在與其中1名空姐女友出遊時，用臉書打卡意外讓連劈4女情事曝光，眾女友翻臉，在臉書「靠北警察」爆料遭陳員欺騙感情，驚動警分局督察主管徹夜調查，認定陳員感情糾紛影響警譽，先記過處分，若涉及洩漏個資，將依妨害祕密罪嫌函送台南地檢署偵辦。

臉書「靠北警察」21日晚間爆料，指台南市某派出所員警利用職權查詢3至4名女子個資，進而再以臉書認識，該員還會在臨檢酒店時，將祕錄器拍下的影片傳給女孩們，博取信任，並利用警政系統查詢女孩基本資料，在騙得女孩感情後，近3個月內陸續發生關係，甚至拍攝性愛影片。

爆料文一出，市警局下令全市警局徹查，案情指向市警二分局的27歲陳姓員警。陳警為警專31期，畢業後分發至台南市海安派出所服務，至今4年多。今年4月起，陳員透過手機交友軟體，先後與女醫事人員、眼鏡行女員工、空姐與女大學生等4女認識並交往，其中眼鏡女員工是陳男買眼鏡時，看到她胸前名牌，從臉書搜尋認識。

陳員周旋4女，其中的鄭女今年9月已分手，他卻在一次與空姐出遊時，因為臉書打卡讓劈腿情事曝光，3女發現被欺騙感情，空姐不甘心被劈腿，不斷質問陳員，最後鬧得不歡而散分手，隨即與其他女子到「靠北警察」中爆料，將此事曝光，並質疑陳員有利用職權洩漏個資的嫌疑。

市警二分局督察組調查，陳員坦承感情糾紛，向主管道歉並表示悔意。警方以影響警譽為由，先記1小過處分，並調往另一派出所任職。警方表示，還需進一步調查，若涉及妨害祕密罪嫌，會將全案函送台南地檢署偵辦。

(中國時報)