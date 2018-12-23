韓國瑜就職 一卡通推限量票卡

2018年12月23日 01:12 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜就職典禮將於25日在愛河畔登場，一卡通公司應廣大民眾要求，22日宣布將配合就職發行「高雄發大財」及「歡迎哩來高雄」2款紀念卡，歡迎民眾到高雄走走逛逛，同時也欣賞港都的美景與熱情。

高雄巿長就職典禮將在愛河畔同時舉辦為期2天的市集，120家攤商進駐，預估市民及遊客人潮上看2、3萬人，為方便民眾搭乘輕軌及捷運需要，一卡通公司也將在高雄輕軌C11真愛碼頭站廣場設攤，提供一卡通加值及購卡服務。

一卡通透露，隨著新科巿長韓國瑜就職的時間接近，連日來接獲許多民眾來電關注及表達有關購買相關紀念票卡的需求，為了回應民眾的期待，決定發行2款紀念卡，並以「高雄發大財」、「歡迎哩來高雄」做為命名。

「高雄發大財」紀念卡展現高雄市未來經濟活絡、熱情城市的意象，也是呼應民眾的期待。另一款「歡迎哩來高雄」則呈現高雄市民良善溫暖的力量，邀請觀光客多利用一卡通搭乘高雄捷運或輕軌到各地旅遊、吃美食。

24日下午5時到晚間10時，以及25日上午8時到下午1時，一卡通將於高雄輕軌C11真愛碼頭站廣場設攤，提供加值及票卡購買，至於2款就職紀念一卡通也將於現場開賣，每張100元，每日每款各限量888張，每人每款限購2張。

(中國時報)