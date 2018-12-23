結合網路 全時守護銀髮族

2018年12月23日 04:10 中國時報 葉書宏 、高彥哲／新北報導 、高彥哲／新北報導

新北市政府結合中興保全、錸德科技，分別成立泰山中保及永和錸工場公共托老中心，全市達到40家公共托老中心。市長朱立倫表示，40家公共托老中心，結合公共托育中心60家，正好100家，可謂十全十美，未來市長侯友宜會繼續推動。

泰山承辦單位為財團法人中保關懷社會福利基金會，永和則為財團法人錸德文教基金會，這也是朱立倫宣示要在8年任內完成40家公共托老中心的最後拼圖。

朱立倫表示，想當初第1家公共托老中心開幕的時候，許多人還很疑惑，如今大家都覺得這是很好的政策，推動公共托老中心跟銀髮俱樂部結合，讓長輩可以聚在一起下棋、唱歌，如果身體不舒服，也有日間照護中心，由時間銀行的佈老志工及專業的社工照顧陪伴。

中保社福基金會表示，泰山中保導入中興保全智慧系統，入口處有人臉辨識，即時傳送資訊給家屬，衛浴間內或休息區，還有預防跌倒偵測雷達和燈光聲控等，連結物聯網，讓家屬了解長輩在中心活動情形，可謂「全時守護」入托的長輩。

錸德文教基金會說，永和錸工場採用「減法照顧」，只要長輩自己做得來的，就放手讓長輩自己動手，中心內設計有100多種小遊戲，包含各種感官、認知、手腳操作的刺激和遊戲，只要長輩過關，就能獲得夢幣，累積夢幣能獲得咖啡或按摩等服務。

社會局長張錦麗表示，泰山中保可收24位失能或失智長輩，永和錸工場可收50位，合計74位，收費則依據中央長照2.0給付標準，從2至8級分別有不同的補助。

(中國時報)