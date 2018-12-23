饒慶鈴助弱勢 捐選舉補助款

2018年12月23日 01:12 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

9合1選舉以7萬餘票高票當選台東縣長的饒慶鈴，當選後除了謝票請益，走訪關心社福團體的活動也不停歇，20日趁著參加餐敘，宣布將選舉補助款其中40萬捐贈到縣內的社福團體。

擔任台東縣議會議長的饒慶鈴，這次代表國民黨參選台東縣長，以史上最高票的壓倒性勝利勝選，饒慶鈴熱衷體育及公益活動，協助辦理多項運動比賽，也經常帶領團隊在台東各偏鄉義剪，這次更將選舉補助款中的40萬捐出，盼能幫助到弱勢團體。

這次台東縣長選舉開出70577的高票，饒慶鈴表示，每1票都是縣民的肯定與期待，所以未來更要戰戰兢兢的為民服務，領到選舉補助款第1件事還是希望回饋鄉親，所以這幾天趁著歲末各團體的餐敘，先捐出部分的款項，讓社福團體可以把愛心延續，在年前及時送暖到台東需要的角落。

受贈的新世代關懷協會及台東聖母醫院皆表示，年底關懷活動密集，的確是團體最需要善款的時候，且年底募款不易，這筆款項確實使大家壓力緩解不少，也已經開始規劃如何應用，這筆經費一定可以讓歲末的活動辦得更好更有品質。

另外饒慶鈴上任後縣府人事如何安排？目前已知副縣長陳金虎、原民處長吳慧琴會異動，至於其他人選饒慶鈴將在24日統一對外公布，只透露副縣長人選是熟悉台東縣政的男性。

(中國時報)