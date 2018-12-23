黃健庭卸任後 將做台東志工

2018年12月23日 01:12 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長黃健庭即將卸任，特別於22日在TTMaker原創基地舉辦感恩惜別茶會，邀請台東縣內的媒體朋友一同交流，大家一致肯定與讚許黃縣長9年的政績，讓台東被世界看到、縣民有幸福與光榮感，黃健庭表示，卸任後將與夫人吃遍台東好吃的商鋪，也要擔任台東的志工。

黃健庭表示，其實他要說的話，在最近很多場合都說過了，他真的要謝謝大家這9年來給予他及縣府團隊的許多指導，一起共同創造出許多的奇蹟，以及獲得許多的榮耀，也希望大家能夠繼續支持將接任的饒慶鈴。

9年來台東從貧乏走向豐盛，從欠缺就業機會到連續獲得招商第1名成績、創造3.4％的全台最低失業率；從樣樣評比墊底到屬一屬二的幸福城市，不只是他自己的努力，也是縣府團隊的執行成果。

黃健庭說，台東在這幾年的努力，一年比一年的進步，而台東創新的熱氣球、衝浪、鐵人三項、潛水等活動，讓世界看見台東，獲選ICF全球21大智慧城市、Booking.com2018全球十大興新旅遊城市，一些創新的縣政工作也引起不少縣市前來觀摩，或是邀請縣府局處長前去演講，

黃健庭列舉任內施政，如卑南溪水覆蓋改善揚塵、ttpush金幣推出等。台東在這幾年的努力下，商家營業額成長200多億、金融機構民間存款增加384億、平均壽命增加1.76歲，台東現已邁向「國際幸福城市」，希望大家繼續加油，卸任後他及太太將擔任志工，為他所喜愛的故鄉「台東」貢獻一份心力。

(中國時報)