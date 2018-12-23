王義川走廟煮湯圓 沈智慧推銷秀直播

2018年12月23日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中巿第5選區立委補選綠營候選人王義川22日參加北屯區平陽里內福德祠冬至煮湯圓活動，與民眾互動；藍營候選人沈智慧則到北區東興市場掃街，並透過臉書直播幫攤商推銷產品，卯力爭取曝光機會。

梅川福德祠內擠滿冬至拜拜人潮，王義川在市議員曾朝榮及地方人士陪同下，先在福德祠上香，現場舀湯圓給民眾，說吃湯圓就多1歲、長智慧，祝大家新的一年團團圓圓。

以臉書直播打選戰的王義川說，除了傳統掃街拜票，網路迅速又省錢，將以「快閃網紅」姿態闖出「台中阿北」名號，打響知名度，並透露「邁邁」陳其邁將是直播來賓人選之一。他說，巿府財源有限，要跟中央請款，需專業立委替大家爭取建設，讓北、北屯區有更好的建設。

沈智慧化身「智慧姐姐」到北區東興市場掃街拜票，當場開直播當起推銷員，幫攤商推銷產品，有不少攤商見到沈智慧拜票，反映生意難做，盼沈智慧接棒盧秀燕，讓台中經濟富起來；現場有人送上菜頭象徵「好彩頭」，支持者還給了大擁抱，人氣滿檔。

沈智慧表示，若當選立委，除推動修改不適當的法律，最重要是要幫人民拚經濟，在中央配合盧秀燕的施政下，發展台中經濟。另豬瘟會不會影響台灣？沈說，若當選，將全力把關，不讓防疫工作鬆螺絲。

(中國時報)