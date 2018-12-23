素人藝術家姚水海 獲百業達人獎

2018年12月23日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市玉井區素人藝術家姚水海，近日獲得2018第6屆台灣之光百業達人環保藝術達人獎，22日於台中接受表揚。被喻為「洪通第二」的姚水海，今年63歲，無師自通創作20多年，他利用撿到的石頭、回收的空瓶、盤子、木板、壞掉家電等環保素材作畫，擺放在自家餐廳內外，喜歡的人就免費贈送。

自謙做過的工作數不清的姚水海，年輕時曾當過廚師，目前在玉井開設「老地方美食」餐廳。其實姚水海另一個身分是台南化石達人，早年在曾文溪畔撿過數不清的化石，大都無償捐贈給台南、高雄學校或化石館等研究機構，餐廳牆上貼了許多感謝狀就是最好的見證。

姚水海早年看到媒體報導有人撿到化石，他也試著到曾文溪找化石，沒想到因此愛上化石。近年來水域改變，生態多被破壞，他不再去溪邊撿化石，改撿石頭，再依據石頭原有的大小、形狀彩繪上線條鮮明的花鳥動物或人像。

姚水海受訪時曾表示，20多年前曾在玉井區開化石餐廳，突然有一天想要提筆作畫，沒想過事先預想要畫什麼，腦中就有源源不絕的靈感。數年前姚水海在南化區北寮里開設個人工作室，利用撿到的石頭、回收的盤子及酒瓶彩繪的作品就擺放在工作室旁，路過的民眾紛紛下車駐足欣賞，姚水海也大方將作品贈送給有緣的朋友。

近年姚水海把工作重心移至玉井「老地方美食」餐廳，有空時就直接在餐廳門口畫畫，大大小小彩繪作品擺設於餐廳內外，也是玉井一大景點。姚水海說，來用餐的客人如果喜歡他的作品，大都免費贈送，親朋好友都自備石頭來請他畫畫，還有一個來用餐的3歲娃，看上1顆約3公斤重的彩繪石頭，硬是要抱回家。

(中國時報)