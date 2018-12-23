2018年12月23日 04:10 中國時報 主筆室

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生滿百日，到底是誰逼死他的說法尚未塵埃落定，輿論幾乎認定是外交部和駐日代表謝長廷給他的壓力，但外交部和謝長廷卻極力卸責，把壓力推給輿論和假新聞，使得一位外交官之死變成羅生門。

燕子颱風襲日時針對各方指責，謝長廷是第一個把責任推給大阪辦事處的人，接著推給假新聞，然後外交部就以「是假新聞害死蘇啟誠」來因應。

日前南投法院對大學生散播「台客受困關西機場靠中國救援」假消息一案，判決不足以影響公共安寧，裁定不罰。結果外交部大為不滿，罕見地發表「悲憤」聲明，斷交都沒這麼激憤。外交部為何對這麼小的判決反應這麼強烈？因為「假新聞」是外交部的護身符，氣球吹破了，當然冒火，外長吳釗燮還說要尋求救濟。

為何外交部會以假新聞來咬定是蘇啟誠的死因？因為這是脫罪最有效的辦法，一路以來因假新聞而獲利最多的人就是謝長廷。

1998年高雄市長選舉，謝長廷就是以假的緋聞錄音帶讓吳敦義中箭落馬，這次九合一大選，他放著對日關係百廢待舉，跑回來替民進黨助選，耍弄假消息老招，把當年南非大使被陳進興挾持的陳年往事翻出來，說侯友宜當時沒進去，是他勸降陳進興的。事實真相這樣清楚的新聞也敢編造。

謝長廷提出的7點聲明還是堅持輿論害死蘇啟誠，他忘了，當時引導輿論而且網路一再重播最多的，就是他說的「責任在大阪辦事處，應該道歉嘛！」這一段。請問，這是假新聞還是給大阪辦事處施壓？如果外交部認定輿論是假新聞，為何還要蘇寫檢討報告？死了一名外交官，外交部還沒人出來負責，再繼續拗嘛！

(中國時報)