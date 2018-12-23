辨識蔡政府的假假新聞

2018年12月23日 04:10 中國時報 王欽

九合一選舉時，民進黨採取的選戰策略之一就是「假新聞」，選舉結果證明，民眾並沒有相信民進黨的種種說詞。然而，民進黨在選後並沒有從中得到教訓，反而進一步認定，是「假新聞」影響台灣民眾的判斷，因此，無論是官方還是民進黨附隨團體，仍然通過種種管道加大「澄清」假新聞的力度，這些所謂的「澄清」可以被稱為「假假新聞」。

這些「假假新聞」或許不會幫助民進黨重新獲得民心，但長此以往，卻可能進一步形塑民眾看待大陸的負面情緒，對兩岸關係的改善將造成潛在衝擊。

第一件「假假新聞」當推「九二共識」的新解。九二共識是有關兩岸如何表述一中的政治話語，絕非台獨共識，否則為何民進黨要堅拒承認，大陸又要始終堅持？然而，選後卻出現一個民調，當中提及30%以上的民眾認為九二共識實際上是指「一邊一國」，更有7成民眾支持「一邊一國」為內容的九二共識。這一具有明顯誤導性的調查，後來還被陸委會主委陳明通在回答立委質詢時引用，其政治動機鮮明。

出現這樣的一個民調，所針對的當然是藍營縣市長高調宣稱的「支持九二共識」，選後輿論普遍將選舉結果解讀為九二共識贏得了選民認可，因此，這樣一個民調就想渲染一種形象，即選民之所以支持九二共識以及國民黨候選人，是因為選民誤以為九二共識是一邊一國，從而為民進黨的敗選失利解套。

第二件「假假新聞」是非洲豬瘟議題的延燒。防堵非洲豬瘟傳播是重大公共衛生議題，這在兩岸皆受到重視，大陸媒體高密度刊發銷毀、掩埋病豬的新聞，即可知道大陸並非任由其擴散。

然而，選後台灣開始出現這樣一種論調，即大陸有意通過夾帶肉製品入境，破壞台灣的防疫防線，與之相對應的則是檢疫部門不斷加碼的罰鍰金額。而大陸在內部澄清豬瘟不會傷及人類健康，原本是為了平息大陸內部的恐慌情緒，也被台灣輿論扭曲為大陸故意做虛假宣傳。另有網軍在網上製造恐慌，將個別人夾帶肉製品的行為上升到大陸的有意為之，更有言論稱為大陸的生化攻擊。至於蔡政府也有意無意的引導外界相信，是大陸刻意打壓台灣。這種做法實際上是將防疫問題升級為兩岸對立問題，並不利於台灣的防疫能力提升。

第三件「假假新聞」與大阪機場事件有關，檢調部門抓到了PTT上的造謠者，這一新聞也被輿論大加炒作，認為這坐實了大陸的假新聞攻勢。實際上，當時大陸新聞所報導的內容基本上都符合事件真相，反而是反中媒體出於政治目扭曲處理，刻意塑造大陸藉機強迫台灣人承認是中國人的形象。如今真相大白，正是謝長廷的一系列卸責表現激起台灣民眾的反感，至於蘇啟誠的自殺更證明並非假新聞所害。

許多人出於反中的政治需要，打著反擊假新聞的旗號，使用「假假新聞」來回擊，具有很大的迷惑性，值得兩岸民眾警惕。

(中國時報)