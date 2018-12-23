馬提斯走人 IS東山再起？

2018年12月23日 04:10 中國時報 陳一新

美國國防部長馬提斯20日向川普總統提出辭呈，並在辭職信中提出他的最後忠告。川普是前一天宣布決定從敘利亞全面撤軍，馬提斯期期以為不可，但總統說他心意已決，馬提斯回到五角大廈召集幕僚告訴他們他的辭職決定。

馬提斯的辭職早有徵兆，早在今年10月，川普就向媒體表示馬提斯太像「民主黨人」，不啻告訴全世界他的防長將不久於位。他是美軍陸戰隊退役四星上將，他的軍旅生涯長達44年，在中東戰場幾乎無役不與，功勳彪炳，指揮作戰風格剽悍，贏得「武僧」、「瘋狗」的綽號。

出任國防部長後，馬提斯奉命擬定剿滅伊斯蘭國（IS）的作戰計畫，接著就是美軍在中東戰場上所向披靡，伊斯蘭國聖戰士則節節敗退，接近土崩瓦解。不過，伊斯蘭國的兵敗山倒，也促成川普從今年5月開始就找機會讓美軍盡快撤出敘利亞。

對於川普的看法，馬提斯顯然不以為然。美國早在2011年撤出伊拉克，結果是伊拉克滿目瘡痍。美軍一旦撤出敘利亞，不僅依靠美國一力扶持的敘利亞反政府軍與庫德族部隊，可能不旋踵就會被俄羅斯與敘利亞政府軍殲滅，而已奄奄一息的IS流竄殘餘部隊也可能重整旗鼓，東山再起。

作為一位常勝將軍，馬提斯不僅善於運籌帷幄，決勝於千里之外，他也是一位足智多謀的告急將領。在白宮的國家安全會議上，他被外界視為川普國安團隊中唯一心智成熟的謙謙君子。他總是慢條斯理冷靜地分析政策的利弊得失及可能後果與發展。

敘利亞不是馬提斯與川普唯一相左的議題。他們在北韓、伊朗核武與南海問題上都有著不同的看法。他堅持美國必須在朝鮮半島進行可查證的「去核化進程」，但他不贊成對北韓發動戰爭。儘管川普沒有接受他的建言，他仍向總統力陳維持伊朗核武條約的優點多於缺點。

他強烈批評中國在南海的軍事化活動，並直言這正是美國不再邀請中國參加2018環太演習的主因，但他也極力避免美中兩國海軍艦艇在南海擦槍走火。與其像川普說他像是一位「民主黨人」，倒不如說他更像是一位「儒將」或是「戰略家」。

在他的辭職信中，雖然馬提斯表示川普有權找個跟他立場一致的部長，自己現在走人是正確的決定，但是他仍向總統提出「美國國力與一個全面的同盟關係密不可分…，面對中、俄兩國，美國必須竭盡所能地自我防衛」的建言。對於這位常掛在嘴上的「我的將軍」，川普也很有風度地表示馬提斯對國家安全與國防貢獻卓著，兩人也可算是「君子絕交，不出惡聲」了。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)