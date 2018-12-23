2018年12月23日 04:10 中國時報 盧中平

「外交官之死」悲劇讓我們看到了，懦弱無能的政府將問題都歸罪所謂的假新聞、一個不願公布事實真相的外交部，及一心切割卸責的駐日代表其醜陋面貌。

據報導，已往生的駐大阪辦事處長蘇啟誠被外交部告知，他害死了謝長廷，事實上，謝長廷的行徑重傷了台灣外交體系，謝長廷的信用與能力已不能勝任駐日代表，蘇啟誠不幸輕生的真相與責任，外交部欠台灣人民一份完整、公正的真相報告。

台灣人民純樸、溫和，特別在最優秀的外交官因關西機場風波往生後，大家對蘇處長與他的家屬都感到同情、惋惜、不捨，媒體的報導也逐漸緩和，但謝長廷卻一直不斷挑起蘇處長死因這個最令人傷感也是最敏感的神經。

外交部則是全力配合謝長廷，一再駁斥外界的報導不正確，批判假新聞，卻不肯公布調查結果，賠上了外交部聲譽，導致內部士氣低落，唯有外交部的正式報告或監察院的調查，真相才有可能水落石出。

在等待真相的同時，除了謝長廷的個人因素外，還存在一些體制上的問題須嚴肅面對。事件演變至此，只能說是蔡英文總統及民進黨政府咎由自取，這是蔡英文政府破壞體制，廣派政治任命外交官的必然後果。

謝長廷爭議不斷，被譏諷為「助日」代表；雖為外交官卻喜歡對國內政治說三道四；「九合一」選舉期間回國公開為民進黨與家屬助選；台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）無望，進口日本核食公投沒過關，他說後果由台灣人民分擔；現在又陷入自己一手導演的政治風暴。不禁要問，謝長廷在任內到底有何建樹，日本人對他還存有尊敬與信任嗎？

謝長廷是總統任命的民進黨大老，外交部不得不配合他，民進黨甚至動員立法委員為他背書，使整個事件不斷升高，更難處理，現在甚至有「管中閔不上台，謝長廷不下台」是民進黨未來痛處的說法。換言之，謝長廷某種程度挾持了外交部與民進黨，如再不明快處理，情勢只會惡化。

外交官是台灣文官系統中的菁英，除了外交官本身的專業素養外，基本上對國內政治保持超然立場，並有極為嚴謹的運作模式，但處理關西機場風波卻進退失據，一開始無法面對外界壓力，後又陷入假新聞爭議及牽扯「九合一」選舉，未能在第一時間公布真相，外交部的聲譽與公信力受到嚴重打擊。

有人說謝長廷心中「沒有外交，只有政治」，事實上他的政治判斷力也被高度質疑。解鈴還須繫鈴人，就在任命他的蔡總統一念之間。（作者為資深媒體人）

(中國時報)