第39屆旺旺時報文學獎－張英珉摘小說首獎

2018年12月23日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

桃園機場董事長祁文中（右）頒獎給人氣票選獎影視小說得主陳秋霞（左）。

影視小說組首獎由作家季季（右）頒給得主張英珉。（圖／陳信翰攝）

得獎的是…

由旺旺中時媒體集團主辦的第39屆「旺旺．時報文學獎」於22日下午頒獎，並公布得獎名次。今年影視小說組首獎由張英珉以〈雪線〉獲得，小說中描述主角與學姊互為登山夥伴，卻遭逢山難的故事，獲得獎金50萬元。決選評審季季也以海明威為例鼓勵所有參賽者，「文本永遠在創造之中。你要不斷地寫、不斷地改、不斷地創作。你們還有很長遠的路，希望以後能看到更多更好的作品。」

旺旺中時媒體集團副總裁王綽中在致詞中透露，自己也是個資深文青，「我相信許多人都有個文學夢。我自己的文學啟蒙，是在國一的時候，讀李白的〈靜夜思〉，引發了文學的悸動，開始覺得自己是文青，也在高中的畢業校刊上寫詩。」

王綽中表示，站在媒體的角度，除了搭建文學平台，也要提出建議，「一定要加強文學教育，也希望無論中央或地方政府要增加文化預算。更重要的是怎麼把文學融入生活。講起來很簡單，但其實做起來很難。該怎麼救文學？這也是時報文學獎對社會提出的期許。」

筆耕20年拿下最大獎

時報文學獎今年首度開放網路收件，共收到2029篇參賽作品，為文學獎歷來收件最多的一屆，得獎作者來自台灣、澳門和大陸。影視小說組共有650篇、散文組573篇、新詩組806首，經過初審、複審、決審的嚴格評審作業，選出得獎作品，也在網路上舉辦人氣票選，讓讀者自己當評審。

獎金最高的影視小說組首獎，得主張英珉獲獎時開心表示，這次得獎對他而言猶如一場馬拉松長跑，「1998年時我第一次參加時報文學獎，當時還是用稿紙寫的，先用鉛筆寫了8000字，然後再用原子筆謄好寄出去，寫完肩膀就發炎了一個月。20年過去了，得到首獎，感覺很不可思議。」

張英珉曾入選兩次九歌小說選，劇本曾獲金鐘獎等多項獎項，今年更獲得桃園鍾肇政文學獎長篇小說首獎。小說〈雪線〉描述主角與學姊在登山過程中亦師亦友的情誼，「因為我有登山，也跑馬拉松，馬拉松常會逼迫你去跟自己對話，思考自己的存在。當一個人面臨最艱困的狀態，你現在能做什麼？以後要做什麼？所以想要透過這段故事去講面對死亡之前的那種精神狀態。」

(中國時報)