記得當年 紙風車文字入戲

紙風車劇團演出《記得當年時報文學獎》，細數39年來文學風華。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

時報文學獎頒獎典禮現場，紙風車劇團精心策畫〈記得當年時報文學獎〉節目，細數文學獎歷年作品，串連宋澤萊《打牛湳村》、廖輝英《油麻菜籽》、陳映真《山路》等作品，以歌舞及短劇串起時事及文學氛圍，宛如一段快閃版的台灣近代文學史，現場來賓被文學情境觸動，頻頻拭淚。

紙風車劇團團長任建誠表示，「這回演員化身成時報文學獎的人體跑馬燈，在短短15分鐘內演完40年。」編導團隊成員之一羅北安表示，「時報文學獎的歷史悠久，39年來有太多精采作品，我們將文字轉化成畫面，呈現給觀眾欣賞。」

節目演出從宋澤萊的《打牛湳村》開始，現場瞬間成為熱鬧市集，農民拿著蔬果到台下叫賣，熱血呈現農民和都市變遷對抗的情景；黃春明《放生》，呈現老年人為養育子女而打拚，年老了卻被流放到鄉下的狀況；此外還有郝譽翔《午後電話》、李儀婷《走電人》等作品，最後結束在一曲《隱形的翅膀》大合唱，為時報文學獎所有參與者送上祝福。

編導成員之一莊瓊如表示，音樂也是這次演出的關鍵，「像這次用了一首《stand by me》，就是從朱天心《想我眷村的兄弟們》而來的靈感，作者請讀者聽這首歌進入書中情境，我們也透過這首歌，帶觀眾走進小說場景。」

(中國時報)

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