2018年12月23日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「不管經歷多少變化，文學位階依然是最高的，時報文學獎也始終是位階最高的。」作家、此次擔任時報文學獎散文組評審的平路如是說。第39屆時報文學獎頒獎典禮上，包括平路、焦桐、季季等，都對此獎項對台灣文壇的意義，深表肯定。

平路指出，時報文學獎至今已是第39屆，「這些年來，不論時代變遷、社會紛擾、政治歧異、社會意識形態不同，但文學在我們心中的位階依然是最高的，始終如一。」且在她今年的評審過程中，特別感受到獎項「比以前有更多創意，和新世代有更多連結」。今年投稿的散文作品，她指出不論文字密度、題材多元都堪稱高峰。

新詩組評審焦桐指出，此次評選著重於情詩，是在各文學獎中很少看到的作法，來稿多達300多件，「投稿作品，每個我都希望是我寫的」，焦桐指來稿作品都十分優秀，因此只能選出3件得獎作品實有遺珠之憾，但他尤其表示「想對落選者致敬，感謝這些好作品，給予我美好的閱讀經驗。」

對時報文學獎同樣情感深厚的季季表示，自己寫作的年代或許未能參與文學獎，但一直擔任幕後推手，至今在台灣各大文學獎擔任評審已42年，她表示此次評審過程中的發現，首先是看到許多得大獎的人，後來就淡出了，「反而是得小獎的作者，慢慢成長就得了大獎。」

季季特別感慨：「文學是一條很長遠的路」，一如時報文學獎走到今日，讓文壇諸多重要作家得以因文學而相遇、相聚。她也特別提示年輕寫作者「文本永遠在創造中」，不斷寫、不斷修改，是讓作品愈來愈好的不二法門。

(中國時報)