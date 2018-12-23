田馥甄嚷公投要五月天續唱

2018年12月23日 01:13 中國時報 蔡琛儀 報導

田馥甄（中）首次到五月天「人生無限公司」演唱會打卡上班。

五月天22日起於台中洲際棒球場，一連舉辦10場「人生無限公司」最終回無限放大版演唱會，昨嘉賓請到田馥甄，讓現場歌迷驚喜爆出尖叫聲，她笑說本以為當了嘉賓後，未來買五月天演唱會門票可以有特權，沒想到他們明年唱完就要休息，她搞笑問歌迷：「還是我們來辦公投，你是否不同意不允許五月天不辦演唱會？」阿信則打趣回：「我猜他們會在票上寫『隨便』！」

田馥甄昨一出場就飆唱夯曲〈小幸運〉，接著再唱五月天90年代情歌〈愛情的模樣〉，阿信更難得拿起吉他伴奏兼合音，完美將經典作品重新詮釋出更為柔和的風格。阿信表示，之前當S.H.E演唱會嘉賓都占下風，田馥甄立刻說：「要謝謝你們當嘉賓時讓我們難堪，沒想到嘉賓出來尖叫聲最大。」阿信則笑回：「沒關係，妳剛剛也報仇了。」

阿信險忘Selina名

五月天曾在2014年擔任S.H.E演唱會嘉賓；阿信在替她們創作的歌曲〈五月天〉MV中，也和Selina有不少對手戲；去年五月天歌曲〈終於結束的起點〉也邀請Ella出演MV，唯獨沒和田馥甄單獨合作，且阿信還曾透露，平常上網除了搜尋團員，唯二會搜尋的女明星除了蔡依林，另一個就是田馥甄。不過阿信昨談到S.H.E時，竟差點忘記Selina名字，被瑪莎虧：「你還忘記，你們都親過嘴了！」

首次擔任五月天演唱會嘉賓，田馥甄表示緊張、開心又不真實，「彷彿離開地球表面一般，一顆心噗通噗通的狂跳，一瞬間煩惱煩惱『全來了』。」她今年跨年將在湖南衛視演出。

「人生無限公司」邁入最終回無限放大，他們暌違6年唱回台中，團員不約而同高喊：「好久不見！」瑪莎說有點小緊張，怪獸表示：「與其說緊張，不如說很興奮！」巡演一年半期間，瑪莎升格成為雙胞胎的爸爸，他表示現在配合小孩作息早睡早起，阿信聽了立刻喊：「蔡爸爸！」瑪莎也俏皮回：「乖孩子怎麼了！」讓全場都笑翻。

白安擔任暖場嘉賓

剛發行新專輯《1990s》的白安昨擔任首場暖場嘉賓，帶來新歌〈讓我逃離平庸的生活〉、〈離開後〉及經典歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉。

(中國時報)