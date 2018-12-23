五月天為台中招5億觀光財

長榮桂冠酒店推出五月天歌迷優惠住房方案，含早餐及接送至場館的計程車服務。（取材自長榮桂冠酒店網站）

友善列印
中國時報
報導
五月天22日起在台中洲際棒球場一連舉辦10場演唱會，共計吸引25萬人到場。
五月天演唱會周邊商品吸引大批粉絲搶購。（蔡琛儀攝）

五月天在台中一連演出10場，提早帶動台中年底的旅遊熱潮，中部飯店業者表示，多數國人習慣在假期前兩三周才開始訂房，但五月天9月底公布開唱以後，場館周邊不少中小型飯店約在10月中就爆滿，跨年住房更是一位難求，以台灣每人平均旅遊消費均額2000元計算，五月天此次開唱約可替台中帶來5億元的觀光效益。

長榮桂冠酒店特別推出五迷優惠住房方案，憑演唱會票根購買專案，除了贈送兩客早餐，還有免費單趟計程車從酒店接送到會場的服務，原價打32折只要3799元，長榮桂冠表示此方案相當實惠搶手，假日已全數客滿，僅剩下平日天數還有零星客房。

日月千禧酒店打造「五月天跨年住房專案」，平日雙人入住5299元起，含兩客可在客房內享用之「有氧朝食套餐」，共有歐式、日式、台式及美式四選二，也有酒店至演唱會會場單趟接駁一次。日月千禧表示，酒店在9月就已開放花博專案的訂房，因此跨年期間主力住房專案仍以花博為主，再加上酒店既有的長住客，五迷雖詢問度高，但未必可訂到房間。

福華飯店也準備了「無限放大」住房方案，同樣有住宿優惠及從飯店至演唱會會場的Uber乘車優惠，更貼心準備輕食外帶餐盒讓房客不會餓肚子；方案分成一般樓層及今年8月才完工的雅緻樓層，分別是4100元及4900元再各加一成，約是原價的五成，入住雅緻樓層更可體驗免費瑜伽課程。

(中國時報)

田馥甄嚷公投要五月天續唱 人生無限公司1年半印鈔100億

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。