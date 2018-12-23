五月天為台中招5億觀光財

2018年12月23日 01:13 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天22日起在台中洲際棒球場一連舉辦10場演唱會，共計吸引25萬人到場。

五月天演唱會周邊商品吸引大批粉絲搶購。（蔡琛儀攝）

五月天在台中一連演出10場，提早帶動台中年底的旅遊熱潮，中部飯店業者表示，多數國人習慣在假期前兩三周才開始訂房，但五月天9月底公布開唱以後，場館周邊不少中小型飯店約在10月中就爆滿，跨年住房更是一位難求，以台灣每人平均旅遊消費均額2000元計算，五月天此次開唱約可替台中帶來5億元的觀光效益。

長榮桂冠酒店特別推出五迷優惠住房方案，憑演唱會票根購買專案，除了贈送兩客早餐，還有免費單趟計程車從酒店接送到會場的服務，原價打32折只要3799元，長榮桂冠表示此方案相當實惠搶手，假日已全數客滿，僅剩下平日天數還有零星客房。

日月千禧酒店打造「五月天跨年住房專案」，平日雙人入住5299元起，含兩客可在客房內享用之「有氧朝食套餐」，共有歐式、日式、台式及美式四選二，也有酒店至演唱會會場單趟接駁一次。日月千禧表示，酒店在9月就已開放花博專案的訂房，因此跨年期間主力住房專案仍以花博為主，再加上酒店既有的長住客，五迷雖詢問度高，但未必可訂到房間。

福華飯店也準備了「無限放大」住房方案，同樣有住宿優惠及從飯店至演唱會會場的Uber乘車優惠，更貼心準備輕食外帶餐盒讓房客不會餓肚子；方案分成一般樓層及今年8月才完工的雅緻樓層，分別是4100元及4900元再各加一成，約是原價的五成，入住雅緻樓層更可體驗免費瑜伽課程。

(中國時報)