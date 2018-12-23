蔡依林面對慾望不羞恥

2018年12月23日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

蔡依林前晚舉辦新專輯聽歌會。

蔡依林（Jolin）21日舉辦新專輯《Ugly Beauty》聽歌會，搶先公開6首新歌，其中〈玫瑰少年〉由曾與她鬧烏龍緋聞的五月天阿信合作填詞，Jolin表示，一開始是自己以關於身體的概念寫詞，「後來我發覺我的詞彙不太夠，於是請出我的『網戀之友』阿信，請他幫忙雕詞，我一拿到他的詞非常驚豔。」

Jolin多次為同志平權發聲，曾在演唱會上分享「玫瑰少年」葉永鋕的故事，呼籲尊重平權；聽歌會上提及葉永鋕，她一度紅了眼眶，認為社會上從長相、性別到年齡等各種歧視無所不在，就連她過去也曾是受害者，希望藉由自己的經驗提醒大家「愛自己」。

錄〈怪美的〉焦慮長痘

對於和阿信合作，Jolin大方自嘲：「阿信的詞一次OK，他超厲害，我一收到就跟他說：『天啊，我看到你的詞，我好像文盲！』聽了他的詞會很想哭，寫得我很感動。」另一位好友吳青峰為她新歌〈怪美的〉填詞，作品前後修改多次，主持人黃子佼虧Jolin：「妳剛講這段的時候，有想過青峰的感受嗎？」Jolin連忙笑喊「不要告訴他」！解釋製作〈怪美的〉期間非常折磨，「我那陣子在錄這首歌的時候也長大痘痘，焦慮到不行。」

另一首新歌〈甜祕密〉講述肉體慾望，Jolin說：「當你看到一個美好的肉體時，自己會有很多想像力，例如『我想要跟他幹麼』！」認為慾望是人的反應之一，包括觸摸瞬間、眼神對到瞬間，「那種電流的感覺，我相信大家都有這樣的經驗，可能愛情談久了會忘記兩人當初來電的感受，但如果能記下當初觸電瞬間的感覺到老，還是恩愛著彼此、享受肉體的快樂，我覺得是很棒的事情。」

正視肉體帶來的感受

Jolin直言：「我重視肉體給我的感受，這是目前的教育很少提到的，你有多久沒在鏡子前好好看自己，一直在嫌棄它、但你有沒有好好摸摸它，你知道自己最舒服、喜歡被觸摸的地方是哪裡嗎？」編曲同樣充滿想像空間，她說：「錄音時有那種幾乎要到高潮、又降下來，再去一次又再降下來；慾望每個人都有，這沒什麼好羞恥的，比較可怕的是，你壓抑它、厭惡它，它就會離你越來越遠。」

(中國時報)