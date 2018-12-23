2018年12月23日 04:10 中國時報 蔡琛儀 、 李承陽 報導

周杰倫（周董）將在下個月18日歡慶40歲生日，老婆昆凌為此偷偷計畫，提前送上要價近千萬元的藍寶堅尼Urus休旅車當生日禮物，讓周董驚喜不已，直呼：「人生第一次被女生送車。」

周董表示，昆凌串通好友一起假裝要玩交換禮物，並設計好讓他抽到昆凌送的鞋盒，隨後他照著鞋盒裡各種遊戲提示，到車庫一睜開眼睛，才驚見這份大禮，當場讓他嚇傻，他也不忘感謝老婆：「謝謝你精心策畫準備的生日禮物。」讓他的愛車收藏再添一枚。

林書豪拱送飛機

據了解，這禮物原本就是昆凌要準備給周董的生日禮，但擔心生日玩這些遊戲會讓老公起疑心，所以就在耶誕派對上出其不意製造驚喜；周董則準備餐具組當禮物，但並非昆凌抽到。蕭敬騰羨慕留言：「我交換禮物都還在面紙一包的等級，哥載我出去。」林書豪則拱周董回贈飛機給昆凌，余文樂打趣虧：「富豪的生活啊！」讓周董忍不住回：「千萬別這樣說，你平常的手表應該也可以換車。」

據知，由周董監製、昆凌主演的賽車電影《叱咤風雲》中，夫妻倆均演出賽車手，且周董並非客串，而是有劇情線的角色，有機會看到周氏夫妻檔馳騁賽道。

《叱咤風雲》耗資1億6000萬，周董好友阿Ken也軋一角，阿Ken也找周董力挺自編自導自演的處女作《練愛小品》，雙方互相串場。巧的是《練愛小品》因為電影補拍，導致進度延期，很可能在明年暑假檔和《叱咤風雲》強碰。

(中國時報)