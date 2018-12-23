莫文蔚太辣林俊傑怕分心

2018年12月23日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

莫文蔚（右）昨邀林俊傑擔任演唱會壓軸嘉賓。（粘耿豪攝）

莫文蔚的德國老公（右起）、莫媽媽、老公的女兒、兒子昨親自到場力挺。（粘耿豪攝）

莫文蔚4度攻蛋 五月天台中連唱10場

莫文蔚22日在台北小巨蛋舉辦「絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱會」台北站，她第4度攻蛋，79歲媽媽、德國老公及老公與前妻所生的兒女皆特地飛來台灣到場支持，他們進場時備受注目，莫媽媽開心用手比出讚的手勢，心情愉悅。莫文蔚昨邀金曲歌王林俊傑（JJ）擔任壓軸嘉賓，2人首度同台合唱JJ為她製作、譜曲的〈心領神會〉及JJ的歌曲〈偉大的渺小〉，嗨翻全場。

莫文蔚原先身穿露腰辣裝，林俊傑一登場就幫莫文蔚穿上銀色披肩，林俊傑笑說：「我幫妳穿上衣服，第一是因為現在溫差大，我也擔心自己無法集中。」莫文蔚打趣回說：「別的男嘉賓都希望我脫衣服，只有你是希望我穿。」笑翻全場。

把台灣當做娘家

莫文蔚回到音樂事業發源地台灣開唱，為台灣粉絲帶來升級3.0版旗艦級橋段。一登場穿黑色拳擊戰袍登場，戰袍一卸下，變成戴鑽石皇冠、著白色紗裙熱唱〈如初之光〉揭開序幕，隨後在台上瞬間變裝，換成一襲金色流蘇裝，大秀美背及一雙104公分美腿的好身材，氣勢十足，她更向台下歌迷大喊：「Hello Taipei！」引起尖叫聲。

莫文蔚說自己很愛台灣，在小巨蛋開演唱會有種特別感覺，「我在香港出生，但每次回到台北都像是回娘家，從我出第1張國語專輯來台灣，就把我像家人一樣疼愛，也陪伴我走過25年。」並笑說：「『回蔚』演唱會時就去結婚，這次老公帶著兒女一起來，小鮮肉才20歲，還有我的媽媽，凍齡美女就是她。」

她坐在紅色跑車上自彈自唱〈雙城故事〉，令人驚豔，不過唱到〈陰天〉時，耳麥似乎出現問題頻頻斷訊，當下用手不斷調整；演唱經驗豐富的她，臨危不亂繼續唱，現場隨後即回穩。而她在唱〈外面的世界〉前，手拿特製螢光棒，感性說：「今天是我第4次攻蛋，希望我還有第5、6、7、8、9、10次，你們陪我這麼多年，要再陪我下一個25年。」並熱情向歌迷發送飛吻。

她為台灣場限定熱唱長達25分鐘的25首歌曲串燒，表示先前在家中、飛行途中都不間斷地練唱，包括〈沒時間〉、〈消滅〉、〈實況轉播〉、〈堅強的理由〉等歌曲，她昨唱到此橋段時，還在臉書大方直播，讓無法到場的歌迷一同享受她溫柔又磁性的嗓音。

穿鄒族服飾高歌

莫文蔚演唱〈青山在〉時，穿著好友高慧君為她準備的鄒族傳統服飾，相當吸睛，此曲由莫文蔚改編自經典歌曲〈高山青〉、收錄在《回蔚》專輯裡，讓人印象深刻。昨包括梁詠琪、戴愛玲、陳澤杉、高蕾雅等演藝圈好友到場欣賞，她全程飆唱近3小時，現場坐滿1.1萬名觀眾，票房收入約3080萬。

(中國時報)