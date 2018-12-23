佼佼戴老花眼鏡 孟耿如誇「很潮」

孟耿如昨穿紅色短裙亮麗出席活動。（粘耿豪攝）

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中國時報
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孟耿如（左）日前和佼佼一同為愛犬慶生。（取材自臉書）

孟耿如22日出席筆記型電腦品牌活動，聊起耶誕節將至，準備什麼禮物送男友黃子佼（佼佼）？她爆料之前看到佼佼有老花眼，「一開始我看他拿老花眼鏡出來，心想『沒想到我男朋友已經到了要用老花眼鏡的年紀』，但OK我接受，他連老花眼鏡也很潮。」有意買台螢幕大一點的筆電送男友，和自己的電腦湊成一對。

小兩口交往多年相處如同老夫老妻，偶爾也會為對方製造驚喜，孟耿如透露前幾天她從廚房走出來，看到佼佼一臉驚恐，原來是他訂了一株耶誕樹，想趁她不注意時趕快組好，沒想到還沒完成就被她發現；佼佼之前提到兩人2020年舉辦的婚禮，地點考慮選在昨活動場地華山文創的草坪，孟耿如昨打槍說：「這個真的太開放了，好像只要經過就能來參加，太難控制了。」佼佼也提到明年打算休長假帶她出國玩，孟耿如聽聞連忙對男友喊話：「我希望他說到做到！」

伴佼佼照顧老犬

兩人日前為愛犬「元氣」18歲生日慶生，在社群網站分享一家三口合照，孟耿如說：「元氣身體狀況其實很不好，雙腿其實已經不能走，也會失禁。」佼佼是否擔心牠離開？孟說：「黃子佼滿樂觀的，不喜歡提到死亡這件事，但對於元氣老化、會走，我想他應該做好心理準備了，反而是我擔心到時候怎麼安慰他。」笑喊佼哥老了自己也會全心照顧他，「幫他推輪椅…到懸崖邊」！

(中國時報)

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