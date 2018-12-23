容祖兒人生從簡 置產嫌麻煩

2018年12月23日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

容祖兒今年為新專輯《答案之書》前製、錄音及宣傳等活動，前後來台9次，特別喜歡台灣的美食及人文風景，問擁有超過10處房產的她，是否考慮在台灣置產？38歲容祖兒笑說：「我覺得在一個好的地方不一定要置，當妳置產了，就得打掃它、清潔它，我現在一切從簡啦，年紀大了嘛，儘量不要這麼煩啦！」

容祖兒入行19年事業有成、晉身香港天后，俐落女強人外表，內心也有柔弱小女人的一面，面對喜歡的甜點美食也會忍不住驚呼，開心說：「如果毫不顧慮（身材），我最愛吃軟的起司蛋糕，但是吃甜點有滿滿的罪惡感，所以正常時候我不會吃，我會把『配額』留著，當自己心情很緊繃、很受不了的時候，就吃甜點。」

耶誕節不上工

容祖兒從小和媽媽、弟弟相依為命，媽媽習慣準備巧克力放冰箱，讓她隨時想吃都有；她籌備專輯期間壓力大，「覺得自己不停地吃，也包括甜點，這段時間我都不減肥了，把這件事（控制體重）壓後，以前會注意身材，但這段時間，連吃的都要控制的話、人生很沒趣。」

今年耶誕節她留在香港與親友同事過節，計畫安排耶誕派對，「我喜歡做個召集人，把大家都聚在一起，辛苦工作一整年，年底應該不是為了工作或任何目的聚一下。」之前某年她突然想要在家中擺耶誕樹，毫不猶豫買棵真的松樹扛回家，「掛一堆飾品上去，180公分高的樹放在家裡好滿足！不過我媽每天都得掃葉子，葉子不停掉啊！」今年耶誕是否準備玩交換禮物？她笑說每年都有安排，前幾年她的髮型師抽到衛生紙捲筒，還有同事抽到牙籤、棉花棒。

(中國時報)