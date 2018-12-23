鄭人碩12字箴言學員當寶

2018年12月23日 04:10 中國時報 李承陽 報導

鄭人碩日前飛杭州，擔任2018年杭州青年影像計畫的競賽單元決選評審，22日一早替大陸的年輕導演和製片講課，原本準備1小時的PPT和演講內容，沒想到現場近百位學員彷彿看到偶像，不停瘋狂發問，一堂課下來他都在回答問題，苦笑表示PPT都白準備了。

鄭人碩在圈內算是「金句王」，雖然學歷不高，且很年輕就出社會扛家計，但受訪時常老生常談，分享自己發想的金句，昨上課他又丟出師承張作驥導演的12字箴言：「身段柔軟、堅持己念、將心比心。」沒想到演講結束後，真的有學員口中念念有詞，認真背這12字。

課堂上學員問了許多問題，最特別的是最後一位學員，竟問鄭人碩平常如何保養，引發現場大笑，他也尷尬笑說：「我沒有特別保養。」下課後還有學員拉著他去食堂，希望能多問個兩句。

大啖杭州美食

赴杭州期間，鄭人碩到西湖看夜景，無奈天公不作美，霧氣籠罩，僅能透過微微的燈光遠眺湖中的雷鋒塔，就連近在咫尺的西湖斷橋都看不清，好險後來去餐廳吃到東坡肉、宋嫂魚羹、西湖醋魚等名料理，滿足地回飯店休息。

鄭人碩今年工作滿檔，年底又陷離婚風波，這趟遠行算是他少數休假日，雖然得一口氣看完所有入選作品，但心情還不錯。對於小三傳聞，他依舊發揮金句王本領，對自己說：「不需要討好別人，只需要善待自己。」

(中國時報)